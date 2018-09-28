Монетизация субсидий: кому и когда выдадут деньги

Денежную компенсацию льгот в Украине будут проводить в три этапа, начиная с 2019 года. Соответствующее решение принял Кабмин.

ЭТАПЫ. Выплаты денег за экономию на отоплении зимой планируют начать уже с 1 января 2019 года. На первом этапе монетизация субсидий затронет около 150 тысяч семей.

Второй этап начнется с 1 мая 2019 года и будет касаться семей, которые получили льготы на неотапливаемый период 2019-го.

Третий этап – завершающий. Его старт запланирован на октябрь 2019 года.

НАПОМНИМ, монетизация субсидий – это превращение обязательств государства в денежные средства для получателя субсидии. То есть люди вместо бесплатных услуг получают деньги, которыми расплачиваются за предоставленные коммунальные услуги.

Источник: etcetera.media

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