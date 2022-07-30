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Мораторій на тарифи ЖКП, відтермінування від призову і бомбосховища у новобудовах. Що ухвалила Рада?

Мораторій на тарифи ЖКП, відтермінування від призову і бомбосховища у новобудовах. Що ухвалила Рада?

● Верховна Рада ухвалила відтермінування від призову на військову службу під час мобілізації науковців та педагогів.

● Підтримано надання відпусток для догляду за дитиною не лише жінкам, а й чоловікам, у разі якщо обоє є військовослужбовцями.

● Рада розширила перелік осіб, які не підлягають призову під час мобілізації – військовозобов'язані жінки та чоловіки, чиї близькі родичі загинули або пропали безвісти.

● Ухвалено закон щодо обов’язкової наявності бомбосховищ у новобудовах.

● Ратифіковано фінансову угоду «Програма підтримки професійно-технічної освіти в Україні» між Україною та Європейським інвестиційним банком.

● «Заморожено» підвищення тарифів на послуги розподілу природного газу, тарифів на теплову енергію та послуги з постачання теплової енергії і гарячої води.

Джерело: https://t.me/spravdi/14369

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