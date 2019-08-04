Морская авиация ВСУ в действии: фото с летно-тактических учений

Морская авиация Вооруженных Сил Украины завершила летно-тактические учения по отработке различных сценариев применения подразделений морской авиационной бригады во время обеспечения действий войск ВМС.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

К учениям привлекли личный состав бригады, вертолеты Ми-14 и Ка-27, а также самолеты Ан-26.

Первое задание выполнили подразделения батальона связи и радиотехнического обеспечения. Они вышли в район развертывания по сигналу "Тревога" и подготовили внебазовый аэродром к приему авиатехники. Тыловые службы, со своей стороны, развернули полноценный полевой лагерь с командным пунктом, местами для еды и отдыха.

На протяжении недельных учений экипажи усовершенствовали летную подготовку, отработали элементы поиска и оказания неотложной помощи пострадавшим и эвакуацию.

Кульминацией учений стал поиск и отслеживание морскими авиаторами подводной лодки противника с последующим нанесением бомбового и торпедного ударов.

При ведении воздушной разведки экипаж вертолета Ка-27 обнаружил местонахождение врага и с помощью ориентирной морской авиационной бомбы обозначил зону для нанесения удара. К мысу Аджияск выдвинулась группа передовых авиационных наводчиков, которые отработали элементы целеуказания и корректировки огня. Экипажи противолодочных вертолетов и самолета А-26 уничтожили условного противника.

Источник: prm.ua

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