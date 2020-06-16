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Морський порт Скадовськ прийняв перше судно після відновлення роботи пункту пропуску через держкордон, - Владислав Криклій

Морський порт Скадовськ прийняв перше судно після відновлення роботи пункту пропуску через держкордон, - Владислав Криклій

15 червня до морського порту Скадовська зайшов теплохід Pallada під прапором Молдови довжиною 114 метрів і дедвейтом 3180 тонн. Суховантаж доставив в Україну портландцемент у слинг-бегах з турецького порту Самсун. Про це повідомив Міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

“Поступово відновлюємо вантажопотік у порту Скадовська. Теплохід Pallada став першим судном, яке зайшло до Скадовська з моменту відновлення можливості здійснювати вантажні перевезення через пункт пропуску “Скадовський морський торговельний порт”. Держава має максимально ефективно використовувати цей порт і його потужності”, - наголосив Владислав Криклій.

Лоцманське проведення, буксирне супроводження судна та постановку його до причалу в порту після тривалої перерви було забезпечено філіями ДП “АМПУ”: “Дельта-лоцман” та Адміністрація морського порту Скадовськ. Вантаж буде обробляти державний стивідор, що працює у порту Скадовськ.

Планується, що такі поставки імпортних будівельних матеріалів в Україну через морський порт Скадовська можуть стати регулярними з періодичністю 3-4 суднозаходи на місяць.

Нагадаємо, 13 березня 2020 року Кабінет Міністрів України на своєму засіданні ухвалив розпорядження “Про тимчасове закриття деяких пунктів пропуску через державний кордон та пунктів контролю і припинення в них пішохідного сполучення”, відповідно до якого з метою посилення заходів безпеки у боротьбі з COVID-19 було закрито 94 пункти пропуску через державний кордон України, у тому числі, у порту Скадовська.

Источник: mtu.gov.ua

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