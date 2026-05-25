московське кільце нафтопродуктопроводів : чому повітряні удари по ньому можуть прискорити завершення війни

Критичного ураження системи нафтопродуктозабезпечення московського регіону особливо важливо досягнути до листопада 2026 року, щоб змусити рф завершити бойові дії до наступного опалювального сезону в Україні

Україна б’є не просто по російських НПЗ. Вона дедалі точніше тисне на весь паливний контур війни: видобуток і переробка нафти — транспортування нафтопродуктів — наливні станції — забезпечення армії, авіації, транспорту та промисловості.

Особливе значення мають удари по об’єктах, пов’язаних із московським кільцем нафтопродуктопроводів. Це не звичайна "труба", а замкнена система довжиною понад 400 км навколо московського регіону. За відкритими даними, вона складається з трьох окремих ліній для бензину, дизельного пального та авіаційного гасу, а постачання пов’язувалося з московським, Рязанським і Кстовським/Нижегородським НПЗ.

У публічних повідомленнях української сторони згадувалися ключова нафтопродуктоперекачувальна станція "Володарская" та наливна станція "Солнечногорская". Саме такі об’єкти є важливими, бо вони не виробляють пальне, але забезпечують його рух, розподіл і відвантаження далі — у цистерни, на склади, до споживачів. Тобто удар по логістиці може бути не менш болючим, ніж удар по самому НПЗ.

За оцінками, які наводили українські медіа з посиланням на ГУР, річна спроможність "Кольцевого" могла становити до 3 млн тонн авіапального, до 2,8 млн тонн дизелю та до 1,6 млн тонн бензину. Ці цифри потребують обережного трактування, бо вони не підтверджені повною технічною документацією у відкритому доступі. Але навіть як орієнтир вони показують масштаб: йдеться про інфраструктуру, критичну для паливної стійкості московського регіону.

● Саме тому удари по московському НПЗ, Рязанському НПЗ і вузлах нафтопродуктопроводів створюють не просто інформаційний ефект. Вони змушують росію ремонтувати, перекидати потоки, залучати залізницю та автоцистерни, посилювати ППО, охорону, резервування і пояснювати власному суспільству, чому "глибокий тил" більше не є тилом.

Для України це має дуже практичне значення. Перед наступним опалювальним сезоном час працює проти нас. росія майже напевно знову намагатиметься бити по українській енергетиці, теплу, газовій інфраструктурі та містах. Тому Україні критично важливо до зими або завершити війну на прийнятних умовах, або настільки підвищити для рф ціну її продовження, щоб кремль утратив можливість вести війну у звичному режимі.

Ураження системи нафтопродуктозабезпечення московського регіону — один з інструментів такого тиску. Воно не замінює фронт, дипломатію, санкції чи мобілізацію ресурсів. Але воно б’є по тому, без чого сучасна армія не воює: дизелю, бензину, авіагасу, логістиці та ремонтній спроможності.

Водночас пріоритет має залишатися стратегічним. Для послаблення воєнної машини рф найбільше значення мають не лише внутрішні НПЗ, а насамперед експортні нафтові термінали, головні нафтоперекачувальні станції та вузли, через які росія отримує валютні доходи. Саме експорт нафти та нафтопродуктів живить федеральний бюджет, військові витрати, імпорт компонентів і здатність кремля фінансувати довгу війну.

● Логіка проста: удари по НПЗ і "паливному кільцю" створюють дефіцит гнучкості всередині рф; тиск на експортні термінали й магістральні перекачувальні вузли б’є по грошовому потоку війни. Разом це формує для росії подвійний енергетичний тиск — паливний і фінансовий.

Головний висновок: Україна повинна максимально використати це вікно до опалювального сезону. Не для хаотичних ударів, а для системного підвищення ціни війни для рф. Чим менше у кремля пального, логістичної стійкості та нафтових доходів, тим менше в нього ресурсів для нової зимової кампанії проти України.

Це і є сучасна енергетична війна: не символічні пожежі, а послідовне руйнування здатності агресора довго фінансувати, постачати та підтримувати війну.

Про автора. Володимир Омельченко, директор енергетичних програм Центру Разумкова

Джерело: espreso.tv

