Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:05
Просмотров: 70

москва підлаштовується під Пекін, однак зберігає недовіру, – естонська зовнішня розвідка

Естонська служба зовнішньої розвідки оцінила взаємодію рф із Китаєм після 2022 року. Зокрема, служба фіксує посилення співпраці країн у сферах енергетики, торгівлі, фінансів, транспорту, науки та технологій. Хоча Китай формально намагається зберігати образ «нейтральної» сторони, фактично він став одним із ключових економічних партнерів рф, допомагаючи їй частково пом’якшити наслідки західних санкцій.

За оцінкою естонських аналітиків, москва поступово змушена пристосовуватися до залежності від Китаю. Якщо на початку війни проти України російське керівництво побоювалося економічної асиметрії у відносинах з Пекіном, то тепер кремль дедалі більше підлаштовує свою політику під китайські глобальні ініціативи. російські геополітичні проєкти, зокрема концепція «Великого євразійського партнерства», фактично інтегруються з китайською ініціативою «Пояс і шлях», що підкреслює зростаючу роль Китаю як домінуючого партнера.

Китай і росія також активно координують свої дії на міжнародній арені, просуваючи альтернативне бачення світового порядку, у якому роль західних демократій, на їхню думку, має бути значно зменшена. Вони співпрацюють у міжнародних організаціях і водночас розвивають власні формати, такі як Шанхайська організація співробітництва та BRICS+. Фактично йдеться про спробу сформувати політичні та економічні механізми, які дозволять обійти або послабити вплив західних інституцій.

Паралельно розширюється військово-технологічна співпраця. Хоча формальний військовий союз між країнами поки малоймовірний, вони регулярно проводять спільні військові навчання та розвивають співробітництво у сфері сучасних технологій – від штучного інтелекту до супутникового зв’язку.

Водночас між сторонами зберігається певна недовіра. Обидві країни усвідомлюють ризик того, що партнер може спробувати домовитися зі США за спиною іншого.

Джерело: szru.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: Китай, росія

Читайте ещё:

Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 