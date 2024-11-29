москва прагне звести власний Талібан на території росії
Дайджест Центру стратегічних комунікацій
До держдуми рф внесли закон, що виключає Талібан із російського списку терористичних організацій. Не те, щоб це стало великою несподіванкою.
шойгу зараз обіймається з талібами в Афганістані, лавров вже називав їх «притомними людьми», а путін взагалі охрестив «союзниками».
Нагадаємо трохи фактів про цих «притомних людей», у яких:
• можна публічно спалювати музичні інструменти;
• дівчатам, старшим за 10 років, заборонено відвідувати школу;
• звучання жіночого голосу у громадських місцях визнано «пороком».
І це лише те, що стосується ідеології, не кажучи вже про терористичні практики, якими Талібан насаджує свою владу в Афганістані. Але москву це жодним чином не турбує.
Джерело: https://t.me/spravdi/43228