російська влада офіційно визнала, що не здатна забезпечити пільговими ліками всіх хворих на цукровий діабет, і зробила з цього підставу для сортування пацієнтів. Пріоритет у доступі до препаратів відтепер отримають «найбільш працездатні» – ті, чия терапія, за логікою чиновників, «економічно обґрунтована».

До цієї категорії потрапили 105,5 тис. росіян віком до 60 років із діабетом II типу, які мають ускладнення на серце або нирки, але ще не отримали інвалідність. Решта – близько мільйона людей із приблизно 5,5 млн хворих, що потребують цукрознижувальних препаратів, – фактично виведені за межу державної турботи. Інваліди, літні, «економічно неефективні» – режим у них не зацікавлений.

Це не надзвичайна ситуація – це норма. Узимку препарати зникали в єкатеринбурзі та оренбурзі, восени – у волгоградській, владимирській та ульянівській областях. У забайкаллі дефіцит набув настільки критичного характеру, що люди були змушені міняти регіон проживання заради доступу до життєво необхідних ліків.

кремль не приховує логіки: війна поглинає ресурси, а громадяни, що не здатні повернути інвестицію у вигляді робочої сили або податків, перетворюються на баласт. Держава, яка офіційно ранжує хворих за економічною корисністю, зробила людожерство бюрократичною процедурою.

Джерело: szru.gov.ua

