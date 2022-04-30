москва визнала провал російської економіки - ЦПД

Влада рф публічно визнала, що на економіку країни в умовах санкцій найближчим часом очікує поразка, а її структурна перебудова під нові реалії малоймовірна.

Як передає Укрінформ, про це Центр протидії дезінформації при РНБО повідомляє у Телеграмі.

Оприлюднений у квітні аналіз департаменту досліджень та прогнозування банку росії констатує: настання найбільш шокових наслідків для економіки рф сьогодні стримується тим, що велика кількість підприємств продовжує функціонувати на старих запасах імпортних матеріалів та комплектуючих.

Спроби налагодження поставок за рахунок так званого паралельного імпорту ускладнять логістику та призведуть до подорожчання товарів до "не ринкових" цін. Імпортозаміщення в умовах "сірого" імпорту призведе до виробництва свідомо неконкурентоспроможної продукції.

Висновок аналітиків центрального банку рф такий: в умовах обмежень за кілька років рф прийде до самозабезпечення на "доцифровому" технологічному рівні.

"Це та сама ціна війни, яку вже почала виплачувати російська економіка", - наголошують у ЦПД.

24 лютого президент рф володимир путін оголосив про повномасштабне вторгнення в Україну. Війська рф знищують об'єкти інфраструктури, здійснюють масовані обстріли житлових районів українських міст та сіл з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет.

Європейський Союз, США, інші країни застосували санкції проти компаній та олігархів з росії.

Источник: ukrinform.ua

Фото: dpa

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