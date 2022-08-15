Москва уже нарушила всё, что можно только нарушить. Она должна быть там, где её крейсер, – священник ПЦУ Василий Вирозуб (Видео)

Ненависть к украинцам у россиян – генетическая. Все, что можно было отбирать у нас веками, Москва отбирала. После грабежей и репрессий Украина вновь восстанавливалась, а ордынцы смотрели на это, и их злоба только росла.

Об этом в интервью Духовному Фронту Украины сказал священник ПЦУ Василий Вирозуб.

По его словам, вся месть России и народу за войну и убийство украинцев будет от Бога. А Бог так накажет, что даже человек не придумает.

Это, во-первых. Во-вторых. Простите? Забыть? Нет. Упаси Боже! Мы это должны теперь где-то запечатлеть на мраморной стене, чтобы десятки поколений знали «Там весь народ виноват, не один Путин», — говорит Вирозуб.

По словам отца Василия, Москва нарушила уже всё, что можно только нарушить.

Относительно Московского патриархата в Украине священник считает, что с ним должно быть так же, как и с украинской Церковью сейчас в России.

«Для России Церковь – это не просто верующий и Бог. Это средство влияния на Украину, это огромный рычаг манипуляций, ну и бизнес. Для Кирилла. По хорошему последнему должны были свергнуть с престола. Благословлять на убийства соседнего народа. Насколько там нарушены все цивилизационные, духовные, моральные принципы. И даже звери. Потому что звери так не делают. Все, что можно было нарушить, Москва – нарушила. Где должна быть Москва? Там где крейсер Москва», считает Василий Вирозуб.

Напомним, Василий Вирозуб – один из тех, кто двинулся на поисково-спасательном судне «Сапфир» к острову Змеиный, чтобы забрать тела украинских защитников. Тогда считалось, что пограничники, указавшие направление русскому военному кораблю, погибли. Впрочем, добраться до острова враги тогда не дали. Во вражеском плену он пробыл 70 дней. За это время его допрашивали несколько раз в день. Интересовались, зачем решили забирать тела из Змеиного, на какое отделение СБУ работают, участвуют ли в «Азове» и «Правом секторе». Давили психологически, однако настоящие пытки начались в фильтрационном лагере Белгородской области, а затем в СИЗО. Травля собаками, избиение дубинками и электрошокером – были любимыми пытками россиян, вспоминает священнослужитель.

Отец Василий вернулся к своей работе в храме. Помогает священнослужитель и тем, чьи, близки до сих пор в плену.

Пытки пленных русскими военными священнослужители называют сатанизмом.

Джерело: infonavigator.com.ua

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