Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:19
Просмотров: 87

Мовний законопроект: Парубій, каже, що норму про інспекторів вже вилучили

Мовний законопроект: Парубій, каже, що норму про інспекторів вже вилучили

Голова Верховної Ради Андрій Парубій прогнозує конструктивний розгляд у другому читанні законопроекту про фунціонування державної мови.

Про це спікер сказав журналістам, перебуваючи з робочим візитом у Грузії, інформує прес-служба Апарату парламенту.

«Лишається мовна комісія, і лишається омбудсмен – Уповноважений з питань мови в Україні. Тобто вразливі моменти, які могли бути підставою для дискусій і двоякого трактування (зокрема щодо створення інституції мовних інспекторів - ред.), вилучені з закону вже в першому читанні», - зазначив Голова ВР.

Парубій також спрогнозував, що «буде дуже непроста дискусія» до другого читання цього законопроекту.

При цьому він зауважив, що було обрано «той закон, який є найглибшим і найбільш універсальним, і який, найголовніше, дає не просто декларацію, а дає інструментарій – як дотримуватись виконання цього закону, в тому числі, через ці структури, які пропонується запровадити, зокрема, через Уповноваженого з питань мови». Разом з тим, за поясненням Голови Верховної Ради, цим законом передбачені «дуже великі і значні перехідні етапи для того, щоб не було будь-якого шоку, непорозуміння, щоб була можливість адаптуватись до дії цього закону».

Водночас Парубій висловив переконання, що загальна «філософія цього закону залишиться і в другому читанні, а правки, що будуть внесені, матимуть технічний, регулюючий ефект».

Також, за його словами, норми законопроекту вже в першому читанні адаптовані до тих законодавчих актів, які були ухвалені парламентом за останній рік в мовному аспекті, зокрема, до закону про освіту та закону про квоти на телебаченні і радіо.

«Я сподіваюсь, що хоча дискусія до другого читання буде гострою, емоційною - бо питання мови в Україні весь час викликало емоції, думаю, вона буде конструктивною, і ми так само конструктивно зможемо знайти консенсус в залі і ухвалити цей закон в другому читанні», - висловив упевненість Парубій.

Источник: newsua.one

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

В Чернобыльской зоне открыли первую солнечную электростанцию
Сегодня 09:15    33
Начальника полиции Дружковки взяла на поруки Татьяна Черновол
Сегодня 06:47    115
Российский фактор вмешательства в выборы в Украине
Сегодня 06:31    141
Енергоатом вимагає проведення незалежного міжнародного аудиту щодо достовірності дефіциту 13,9 млрд грн
06.10.2018 09:33    102
Україна отримала від Литви доступ до бази даних «євробляхерів»
06.10.2018 08:17    194
В Україні розпочалися масові перевірки бізнесу
06.10.2018 07:31    568
Парубий через экзархов пригласил Вселенского патриарха Варфоломея в Украину
06.10.2018 06:30    119
#Нічого не робиться. Реформы в Украине. ПЕРЕЧЕНЬ
05.10.2018 10:08    286
Роздрібна торгівля в Україні зросла на 5,4%
05.10.2018 10:02    98
Томос как вызов, Томос как шанс
05.10.2018 06:56    237
Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 