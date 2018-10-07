Мовний законопроект: Парубій, каже, що норму про інспекторів вже вилучили

Голова Верховної Ради Андрій Парубій прогнозує конструктивний розгляд у другому читанні законопроекту про фунціонування державної мови.

Про це спікер сказав журналістам, перебуваючи з робочим візитом у Грузії, інформує прес-служба Апарату парламенту.

«Лишається мовна комісія, і лишається омбудсмен – Уповноважений з питань мови в Україні. Тобто вразливі моменти, які могли бути підставою для дискусій і двоякого трактування (зокрема щодо створення інституції мовних інспекторів - ред.), вилучені з закону вже в першому читанні», - зазначив Голова ВР.

Парубій також спрогнозував, що «буде дуже непроста дискусія» до другого читання цього законопроекту.

При цьому він зауважив, що було обрано «той закон, який є найглибшим і найбільш універсальним, і який, найголовніше, дає не просто декларацію, а дає інструментарій – як дотримуватись виконання цього закону, в тому числі, через ці структури, які пропонується запровадити, зокрема, через Уповноваженого з питань мови». Разом з тим, за поясненням Голови Верховної Ради, цим законом передбачені «дуже великі і значні перехідні етапи для того, щоб не було будь-якого шоку, непорозуміння, щоб була можливість адаптуватись до дії цього закону».

Водночас Парубій висловив переконання, що загальна «філософія цього закону залишиться і в другому читанні, а правки, що будуть внесені, матимуть технічний, регулюючий ефект».

Також, за його словами, норми законопроекту вже в першому читанні адаптовані до тих законодавчих актів, які були ухвалені парламентом за останній рік в мовному аспекті, зокрема, до закону про освіту та закону про квоти на телебаченні і радіо.

«Я сподіваюсь, що хоча дискусія до другого читання буде гострою, емоційною - бо питання мови в Україні весь час викликало емоції, думаю, вона буде конструктивною, і ми так само конструктивно зможемо знайти консенсус в залі і ухвалити цей закон в другому читанні», - висловив упевненість Парубій.

Источник: newsua.one

Новости портала «Весь Харьков»