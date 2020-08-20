МОЗ продовжує співпрацю зі Світовим банком у сфері боротьби з пандемією COVID-19

Міністерство охорони здоров’я України зацікавлене у продовженні співпраці зі Світовим банком задля подолання наслідків пандемії COVID-19. Про це повідомив Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов під час зустрічі з директором Світового банку у справах Білорусі, Молдови та України Арупом Банерджі.

«МОЗ України зацікавлене у продовженні співпраці зі Світовим банком для запобігання поширенню пандемії, включаючи постійне збільшення кількості зроблених тестів на COVID-19, у тому числі у лікарнях. Також актуальним залишається напрямок доукомплектації та оновлення обладнання у лабораторних центрах та закладах охорони здоров’я», – зазначив Максим Степанов.

Відтак, за словами очільника МОЗ, у квітні було проведено реструктуризацію проєкту «Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей», який реалізується за підтримки Світового банку, та направлено понад 10 млн доларів США на боротьбу з пандемією коронавірусної інфекції в Україні. У травні було підписано Угоду про позику на додаткове фінансування проєкту в сумі 135 млн доларів США, які будуть залучені на запобігання, виявлення та реагування на загрозу, спричинену COVID-19, а також на підвищення якості медичних послуг, зокрема, щодо неінфекційних захворювань.

Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов подякував представнику Світового банку за надання постійної підтримки Україні у часи боротьби з пандемією, а також за співпрацю на шляху до підвищення якості та доступності медичних послуг для всіх українців згідно з імплементацією другого етапу реформи.

Зі свого боку, директор Світового банку у справах Білорусі, Молдови та України Аруп Банерджі під час зустрічі подякував Міністру за плідну співпрацю.

«Я хотів би зазначити Вашу ефективну роботу за останні кілька місяців. Це також думка моїх колег: наша співпраця під Вашим керівництвом стала більш динамічна та продуктивна», — підкреслив пан Аруп Банерджі.

Источник: moz.gov.ua

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