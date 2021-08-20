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МОЗ розробило стікери для щеплених від COVID-19 колективів

МОЗ розробило стікери для щеплених від COVID-19 колективів

Міністерство охорони здоров’я України нагадує, що організовані колективи, які мають щонайменше 50 охочих зробити щеплення від COVID-19, можуть замовити виїзд мобільної бригади з вакцинації до себе.

А для того, щоб відзначити організації, які вже скористалися цією можливістю, та закликати інших зробити так само, МОЗ розробило серію наліпок.

Яскраві стікери з написами “Ми вакциновані від COVID-19”, “У нас безпечно!”, “Давай і ти!”, які можна розклеїти на вході та в самих приміщеннях, де працюють вакциновані колективи, сповіщатимуть про те, що тут піклуються як про співробітників, так і про відвідувачів.

Макети наліпок можна завантажити та видрукувати за посиланням bit.ly/vaccination_stickers

Нагадаємо, що залишити заявку на щеплення співробітників мобільною бригадою можна за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 20 19. Детальніше про процедуру запису читайте за посиланням – bit.ly/2VVb8Vy.

Якщо охочих вакцинуватися менше за 50, то вони можуть записатися на щеплення до центрів вакцинації чи пунктів щеплень за контактними телефонами чи онлайн. Перелік і контакти пунктів та центрів можна знайти на list.covid19.gov.ua або за номером 0 800 60 20 19.

І пам’ятайте, вакцини від COVID-19 захищають від тяжкої хвороби та рятують життя!

Источник: moz.gov.ua

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