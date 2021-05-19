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МОЗ та Світовий банк підписали угоду на 90 млн доларів

МОЗ та Світовий банк підписали угоду на 90 млн доларів

Міністерство охорони здоров’я та Міжнародний банк реконструкції та розвитку (Світовий банк) уклали угоду про початок в Україні проєкту «Екстрене реагування на COVID-19 та вакцинація в Україні».

Угоду підписали Міністр охорони здоров’я Максим Степанов та Директор Світового банку у справах Білорусі, Молдови та України Аруп Банерджі.

Близько 2,5 млрд гривень (90 млн доларів) буде надано Україні для розгортання додаткових можливостей у боротьбі з пандемією. Кошти будуть спрямовані за трьома напрямками: близько 1,1 млрд грн (40 млн дол) спрямують на підтримку придбання вакцини, біля 850 млн грн (30 млн дол) виділять на розгортання вакцинації проти COVID-19, а понад 550 млн грн (20 млн дол) передбачили на зміцнення спроможності проведення тестування на COVID-19 в Україні.

Міністерство охорони здоров’я у рекордні строки – протягом 4 місяців – повністю завершило процедуру підготовки та погодження проекту Угоди про позику. У квітні були проведені фінальні переговори зі Світовим банком щодо залучення позики на обговорено деталі реалізації проєкту. 11 травня на засіданні Ради директорів МБРР отримання Україною позики було остаточно схвалено, а відтак підписано.

Источник: moz.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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