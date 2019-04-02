МОЗ України презентувало основні напрямки фармполітики на конференції ISPOR у Варшаві

Міжнародне товариство фармакоекономічних досліджень ISPOR вперше провело зустріч присвячену формуванню спільної платформи для країн Східної Європи. В рамках конференції відбулося засідання українського відділу товариства. МОЗ України офіційно підтримало подію, українська делегація була найчисельнішою на конференції ISPOR.

27-28 березня 2019 року вперше у Центральній та Східній Європі відбулася конференція ISPOR у Варшаві присвячена розвитку оцінки медичних технологій для формування справедливого ціноутворення на лікарські засоби та ефективного управління державними закупівлями в охороні здоров’я.

Під час конференції відбулося засідання українського та польського відділів ISPOR, засідання Консорціуму країн Центральної та Східної Європи, три навчальні симпозіуми та 4 пленарні засідання.

У рамках конференції, заступник міністра Роман Ілик презентував ключові напрями української політики у сфері регулювання фармринку, які Уряд визначив для себе пріоритетом на наступні 6 років.

“Найголовніші виклики, що стоять перед Україною у сфері регулювання обігу лікарських засобів – це доступ, якість і ефективність лікарських засобів, захист громадян від безконтрольного прийому лікарських засобів і створення умов для розвитку інновацій у фармацевтичній галузі. Усі ці завдання ми заклали в наш комплексний план дій на 6 років – стратегію забезпечення населення ліками до 2025 року”, - сказав Роман Ілик.

На переконання профільного заступника міністра, фундамент досягнення цих цілей полягає у розвитку оцінки медичних технологій, впровадження європейських правил біоеквівалентності як обов’язкової вимоги до лікарських засобів, запровадження унікального маркування та кодування упаковок препаратів і розвиток електронних інструментів охорони здоров’я. Це прогресивні практики, що допомагають у всьому світі поліпшувати доступ пацієнтів до якісних та ефективних ліків та раціонально використовувати кошти бюджету на закупівлю найнеобхідніших лікарських засобів для населення.

Також безперечними пріоритетами залишаються розвиток та удосконалення Національного переліку основних лікарських засобів і оновлення та розширення програми реімбурсації “Доступні ліки”.

“Державний контроль на ринку лікарських засобів в Україні має посилюватися. Це має відбуватися у цивілізований спосіб. Ми маємо впроваджувати найкращі прогресивні світові практики. Регулювати ринок таким чином, щоб він був, перш за все, корисним для галузі охорони здоров’я, а не лише для бізнеса”, - зазначив Роман Ілик.

Довідково: ІSPOR – це провідне професійне міжнародне товариство з економіки охорони здоров'я та досліджень результатів лікування (HEOR), засноване у 1995 році. Воно налічує понад 20 тисяч учасників з більше 120 країн світу. ІSPOR є визнаним світовим лідером у своїй галузі наукових та навчальних програм для різних зацікавлених сторін: осіб, які приймають рішення, політиків, науковців, представників індустрії, регуляторних органів, НТА експертів, клініцистів, провізорів, економістів, пацієнтів, населення і суспільство в цілому.

ISPOR відіграє важливу роль у системній діяльності щодо підвищення ефективності та раціональності використання ресурсів у системі охорони здоров'я для поліпшення здоров'я населення.

Україна є активним членом ISPOR з 2008 року.

Источник: moz.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»