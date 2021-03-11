МОЗ забезпечить можливості для нових видів трансплантації в Україні

Міністерство охорони здоров’я працює над удосконаленням системи трансплантації в Україні. З цією метою створили окрему робочу групу, що займається питаннями розвитку високотехнологічної медичної допомоги й наразі опрацьовує два проєкти наказів МОЗ. Вони покликані розширити можливості для виконання операцій із трансплантації, а також забезпечити чіткість усіх процесів. Про це на брифінгу повідомив заступник міністра охорони здоров’я України Ігор Іващенко.

Проєкт наказу «Про затвердження положення про врегулювання діяльності трансплант-координаторів» чітко прописує єдині критерії та порядок постановлення осіб, яким потрібна трансплантація, у листок очікування на операцію.

«Це дасть можливість застосовувати єдині підходи до постановлення в листок очікування в будь-якому центрі трансплантації в Україні. Також визначаються дії медичного персоналу після сформованої пари донор-реципієнт та механізм взаємодії із єдиною державною інформаційною системою трансплантації», – зазначив Ігор Іващенко.

Також робоча група опрацювала проєкт наказу «Деякі питання організації посмертного донорства», який урегульовує взаємодію всіх учасників процесу трансплантації. Це, зокрема, визначення чітких дій трансплант-координаторів у лікарнях у випадку наявності потенційного донора. Також документом затверджується склад бригади вилучення анатомічних матеріалів. До них будуть залучати лікарів-комбустіологів, тобто хірургів, котрі спеціалізуються на опіках. Це дасть можливість забезпечити використання донорської шкіри для лікування в опікових центрах.

«Крім того, наказом розширюється перелік анатомічних матеріалів, дозволених до вилучення, що створює передумови для нових видів трансплантації, які до цього часу в Україні не здійснювали», – сказав Ігор Іващенко.

Нагадаємо, 24 лютого Уряд підтримав постанову МОЗ «Про застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині», що дає поштовх для розвитку цілому напряму медицини. Серед нових можливостей, зокрема, використання донорської шкіри та створення ринку біоімплантів в Україні.

Источинк: Міністерство охорони здоров’я працює над удосконаленням системи трансплантації в Україні. З цією метою створили окрему робочу групу, що займається питаннями розвитку високотехнологічної медичної допомоги й наразі опрацьовує два проєкти наказів МОЗ. Вони покликані розширити можливості для виконання операцій із трансплантації, а також забезпечити чіткість усіх процесів. Про це на брифінгу повідомив заступник міністра охорони здоров’я України Ігор Іващенко.

Проєкт наказу «Про затвердження положення про врегулювання діяльності трансплант-координаторів» чітко прописує єдині критерії та порядок постановлення осіб, яким потрібна трансплантація, у листок очікування на операцію.

«Це дасть можливість застосовувати єдині підходи до постановлення в листок очікування в будь-якому центрі трансплантації в Україні. Також визначаються дії медичного персоналу після сформованої пари донор-реципієнт та механізм взаємодії із єдиною державною інформаційною системою трансплантації», – зазначив Ігор Іващенко.

Також робоча група опрацювала проєкт наказу «Деякі питання організації посмертного донорства», який урегульовує взаємодію всіх учасників процесу трансплантації. Це, зокрема, визначення чітких дій трансплант-координаторів у лікарнях у випадку наявності потенційного донора. Також документом затверджується склад бригади вилучення анатомічних матеріалів. До них будуть залучати лікарів-комбустіологів, тобто хірургів, котрі спеціалізуються на опіках. Це дасть можливість забезпечити використання донорської шкіри для лікування в опікових центрах.

«Крім того, наказом розширюється перелік анатомічних матеріалів, дозволених до вилучення, що створює передумови для нових видів трансплантації, які до цього часу в Україні не здійснювали», – сказав Ігор Іващенко.

Нагадаємо, 24 лютого Уряд підтримав постанову МОЗ «Про застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині», що дає поштовх для розвитку цілому напряму медицини. Серед нових можливостей, зокрема, використання донорської шкіри та створення ринку біоімплантів в Україні.

Источник: moz.gov.ua

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