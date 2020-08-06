МОЗ залучає міжнародних експертів для розробки Концепції розвитку електронної системи охорони здоров’я, – Ярослав Кучер

Міністерство охорони здоров’я України активно працює над розробкою та узгодженням Концепції розвитку електронної системи охорони здоров’я, залучаючи до цього як вітчизняних, так і іноземних фахівців.

Про це повідомив заступник Міністра охорони здоров'я з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Ярослав Кучер на щоденному брифінгу в середу 5 серпня.

Єдина Концепція розвитку електронної системи охорони здоров’я визначає конкретний вектор, за яким будуть рухатися всі учасники процесу. Документ визначатиме ті пріоритетні проєкти, над якими МОЗ буде працювати спільно з іншими учасниками ринку.

“Наразі йде активна робота щодо розробки та узгодження Концепції розвитку електронної системи охорони здоров’я. На жаль, цього не було зроблено попередніми командами міністерства. Ми маємо розробити правила і рухатись за ними”, – зазначив Ярослав Кучер.

Він повідомив, що планується створення робочої групи з підготовки документа. Окрім українських експертів, до підготовки Концепції також залучатимуться міжнародні фахівці.

“Ми залучаємо всіх, хто брав у цьому участь на різних етапах. Для нас важливі думки і пропозиції. Ми також налагоджуємо контакти з такими країнами, як США, Канада, Швейцарія, Ізраїль, Естонія та Японія. Ми вивчаємо їхній досвід, щоб запровадити його в Україні”, – додав заступник Міністра охорони здоров’я.

Ярослав Кучер також підкреслив, що для МОЗ максимально важлива співпраця з медичними інформаційними системами, які є партнерами міністерства у впровадженні цифрових технологій у медичній галузі. Наразі МОЗ та МІС домовилися про підписання меморандуму про співпрацю, в якому будуть задекларовані спільні цінності та бачення розвитку ринку ІТ-послуг у медицині.

Источник: moz.gov.ua

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