Імператор Нарухіто офіційно зійшов на трон у Японії

Японський імператор Нарухіто офіційно проголосив своє сходження на престол на церемонії з участю лідерів понад 180 країн світу.

Про це пише Reuters.

«Я клянусь, що діятиму згідно з Конституцією та виконуватиму свою роботу як символ держави та єдності народу», – заявив Нарухіто під час промови в імператорському палаці.

«Я щиро сподіваюся, що Японія розвиватиметься й надалі та сприятиме дружбі й миру міжнародної спільноти, добробуту і процвітанню завдяки мудрості та постійним зусиллям її мешканців», – додав він.

59-річний Нарухіто став першим імператором Японії, який народився після Другої світової війни. З його приходом в країні почалася нова ера, яка називається Рейву, що означає «порядок і гармонія».

Японський імператор Нарухіто виступив із промовою, проголосивши інтронізацію в Імператорському палаці в Токіо, Японія, 22 жовтня 2019 року

Президент України Володимир Зеленський та перша Леді Олена Зеленська взяли участь у церемонії сходження Нарухіто на престол.

«Для мене велика честь взяти участь в інтронізації Імператора Нарухіто. Проведення стародавнього обряду в сучасній Японії є прикладом того, як в одній державі можуть співіснувати й повага до традицій, і впровадження високих технологій для поліпшення життя кожної людини», — зазначив Зеленський.

Источник: hromadske.ua

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