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Міськрада ухвалила нагородити почесними грамотами представників УПЦ МП

Міськрада ухвалила нагородити почесними грамотами представників УПЦ МП

Ігор Черняк повідомляє, що міськрада на сесії ухвалила нагородити почесними грамотами представників різних церков, серед яких - члени «Української православної церкви» (тобто УПЦ МП).

Це керуючий Харківською єпархією УПЦ, митрополит Харківський та Богодухівський Онуфрій, секретар єпархії Михайло Кіт, настоятель Свято-Олександро-Невського храму УПЦ Петро Козачков.

Джерело: https://t.me/hueviykharkov/88669

Новости портала «Весь Харьков»

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