Міськрада ухвалила нагородити почесними грамотами представників УПЦ МП

Ігор Черняк повідомляє, що міськрада на сесії ухвалила нагородити почесними грамотами представників різних церков, серед яких - члени «Української православної церкви» (тобто УПЦ МП).

Це керуючий Харківською єпархією УПЦ, митрополит Харківський та Богодухівський Онуфрій, секретар єпархії Михайло Кіт, настоятель Свято-Олександро-Невського храму УПЦ Петро Козачков.

Джерело: https://t.me/hueviykharkov/88669

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