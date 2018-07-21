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МВД решило увеличить количество полицейских постов на трассах

МВД решило увеличить количество полицейских постов на трассах

Министерство внутренних дел решило увеличить количество полицейских постов на основных автомобильных дорогах.

Об этом говорится на сайте МВД.

Решение принято в субботу, 21 июля, в связи с произошедшими накануне авариями на трассах "Киев - Чоп" и "Киев - Одесса",  жертвами которых стали 15 человек.

"В течение суток силы патрульной полиции и группы реагирования должны взять под контроль основные автомобильные дороги государственного и международного значения, места концентрации дорожно-транспортных происшествий и места с напряженным движением. Это касается, в первую очередь, трасс в направлении южных регионов и стран ЕС. Все наряды мы усиливаем военными и автотехникой Нацгвардии", - заявил первый замминистра Сергей Яровой.

Руководитель патрульной полиции Александр Фацевич в свою очередь сообщил, что полиция проанализирует аварийность по местам и времени совершения ДТП.

"На основании этой аналитики будет разрабатываться почасовой график привлечения нарядов патрульной полиции и групп реагирования к безопасности дорожного движения на аварийно опасных участках дороги. Во время патрулирования дорог особое внимание уделить грузовым автомобилям, припаркованным с нарушением правил дорожного движения. В случае обнаружения - немедленная эвакуация", - сказал он.

Во вторник, 24 июня, МВД намерено провести повторное совещание по вопросам безопасности дорожного движения.

По данным полиции, в настоящее время на патрулировании находятся около 1500 полицейских.

 

Агентство Телевидения Новости

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Темы: МВД, полиция

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