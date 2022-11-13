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МВС пояснило, що робити, якщо під час війни закінчився термін дії прав водія

МВС пояснило, що робити, якщо під час війни закінчився термін дії прав водія

Українці, у яких під час війни з російськими окупантами минув термін дії посвідчення водія (якщо воно видано вперше), можуть не поспішати його обмінювати. Такий документ діятиме до закінчення війни, а також упродовж року після її закінчення, повідомив Головний сервісний центр МВС.

Багато українців під час війни не можуть обміняти “права”, термін дії яких минув. Тому Кабмін ухвалив рішення продовжити термін їхньої дії.

Нагадаємо, обмін документа вперше можна здійснювати лише після закінчення терміну його дії. Під час війни для заміни “прав” не потрібна медична довідка. Надається тільки паспорт, ідентифікаційний код та посвідчення водія.

У лютому 2022 року через початок повномасштабного вторгнення в Україну російських окупаційних військ сервісні центри МВС припинили надавати більшість послуг. Тільки коли ситуація з безпекою покращала, вони знову почали працювати.

У червні з’явилася можливість попереднього запису в електронну чергу, завдяки чому зручно спланувати свій візит до СЦ МВС. З жовтня знову можна обмінювати посвідчення водія онлайн через Електронний кабінет водія.

Джерело: mmr.net.ua

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