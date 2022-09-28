Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:19
Просмотров: 141

«...Мы будем расплачиваться по счетам и в XXII веке…»

«...Мы будем расплачиваться по счетам и в XXII веке…»

«… выбор слабеющего и потерявшего значительную часть своей армии Кремля в пользу эскалации в целом усугубляет изоляцию России и окончательно противопоставляет ее остальному миру. В этой ситуации мобилизация лишь продлевает агонию режима и повышает ту моральную и материальную цену, которую придется заплатить российскому народу по итогам этой войны. И здесь можно напомнить, что, например, выплату репараций за Первую мировую войну Германия завершила лишь в 2010 году, спустя 92 года после своего поражения.

Сегодня, в отличие от положения дел 24 февраля 2022 этого года или даже минувшей весны, под вопрос поставлена сама государственность России. И даже если страна по итогам этой войны сохранится и сможет быть переучреждена в том или ином виде, мы будем расплачиваться по счетам и в XXII веке…»

(The Insider, російське видання).

Звертаю увагу на останнє речення. Особливо на «даже» та «если». Навіть там вже розуміють, що подальше існування цієї ракової пухлини, яка мімікрує під країну, позбавлене сенсу та вірогідності.

То й добре.

Джерело: facebook.com

Автор: Герман Антонов

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

“Жень, ну это ж п#здец. они же вас просто, нах#й, как мясо отправляют” - перехоплення ГУР
Сегодня 08:05    13
Будь-які правила цього світу Росія вже порушує
Сегодня 07:55    32
Microsoft обмежила доступ до оновлень для росіян
Сегодня 07:55    33
"раз#бали очень сильно. 8 человек уехали в госпиталь без ног, без рук” - перехоплення ГУР
Сегодня 07:46    62
Лукашенко отказал Путину?
Сегодня 07:37    85
Знищені російські бази за тиждень (МАПА)
Сегодня 07:29    66
Через технічні несправності тимчасово не працюють номери телефонів Служби порятунку «101» та «112», а також екстреної медичної служби «103», повідомили Суспільному в ДСНС
Сегодня 07:25    75
Трубы «Северного потока» взорвали, – сейсмолог Шведской национальной сети Бьорн Лунд
Сегодня 07:20    94
Оперативна інформація станом на 06.00 28.09.2022 щодо російського вторгнення
Сегодня 07:18    72
Новыми территориями Россия подавится
Сегодня 07:11    100
Сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 