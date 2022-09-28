«… выбор слабеющего и потерявшего значительную часть своей армии Кремля в пользу эскалации в целом усугубляет изоляцию России и окончательно противопоставляет ее остальному миру. В этой ситуации мобилизация лишь продлевает агонию режима и повышает ту моральную и материальную цену, которую придется заплатить российскому народу по итогам этой войны. И здесь можно напомнить, что, например, выплату репараций за Первую мировую войну Германия завершила лишь в 2010 году, спустя 92 года после своего поражения.

Сегодня, в отличие от положения дел 24 февраля 2022 этого года или даже минувшей весны, под вопрос поставлена сама государственность России. И даже если страна по итогам этой войны сохранится и сможет быть переучреждена в том или ином виде, мы будем расплачиваться по счетам и в XXII веке…»

(The Insider, російське видання).

Звертаю увагу на останнє речення. Особливо на «даже» та «если». Навіть там вже розуміють, що подальше існування цієї ракової пухлини, яка мімікрує під країну, позбавлене сенсу та вірогідності.

То й добре.

Джерело: facebook.com

Автор: Герман Антонов

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