Мы должны приблизить правосудие к людям. Президент - о начале второго этапа судебной реформы

Петр Порошенко подписал указы о ликвидации и создании местных судов в Украине и о реорганизации местных судов.

Президент поблагодарил Государственную судебную администрацию, Высший совет правосудия за активное участие во внедрении судебной реформы.

Заместитель Главы Администрации Президента Украины Алексей Филатов отметил, что в рамках стратегии судебной реформы, утвержденной соответствующим указом, а также на выполнение требований закона «О судоустройстве и статусе судей», к подписанию предлагаются указы о реорганизации системы правосудия, в частности - ликвидации, создания то реорганизации некоторых судов. Он отметил, что это касается как местных судов, так и судов апелляционной инстанции.

Алексей Филатов сообщил, что будут созданы Окружные хозяйственные суды, вместо судов в районах также будут созданы окружные суды. «Это будет унифицированный подход ко всем судам первой инстанции», - сказал он.

По его словам, также ликвидируются и создаются определенные суды в крупных городах с целью организационной и финансовой оптимизации для того, чтобы обеспечить лучший доступ к правосудию и более эффективное рассмотрение судебных дел.

Заместитель Главы Администрации Президента проинформировал, что при подготовке соответствующих указов состоялись консультации с Высшим советом правосудия, который поддержал эти представления, и документы подаются Государственной судебной администрацией.

Председатель Высшего совета правосудия Игорь Бенедисюк отметил, что ВСП в рамках действующей процедуры обработал и предоставил консультации относительно проектов соответствующих указов. Он подчеркнул, что принятие такого решения даст более четкую структуру судебной системы. «Я считаю, что это будет основой для стратегического планирования развития судебной системы», - отметил Игорь Бенедисюк.

Он также сказал, что отныне станет возможным и планирование развития автоматизированной системы для того, чтобы правосудие было доступным и было восстановлено доверие к судебной системе.

«На самом деле, это второй этап судебной реформы. Первой этап завершен, как я и обещал, формированием нового Верховного суда, который был создан с помощью беспрецедентно прозрачного конкурса, благодаря большой работе Высшей квалификационной комиссии судей, Высшего совета правосудия и при активном участии общественности», - подчеркнул Президент.

«Сегодня – это второй этап, который имеет целью две совершенно четкие позиции: мы должны приблизить суды и правосудие к людям. У нас не может быть больше районов без судов и судов без судей», - подчеркнул Петр Порошенко.

Глава государства подчеркнул, что существует большая проблема, которая возникает у человека – «найти правду и защитить свои права». Он выразил надежду, что те указы, которые поступили ему на подпись, дадут ответ на эти вопросы.

По словам Президента, сейчас также идет набор новых судей». «Это еще один ответ на те многочисленные обращения, которые поступают ко мне, как к Президенту, от общественности, от людей относительно возмущения отдельными несправедливыми решениями, которые потом отменяются в апелляционных инстанциях, но наносят непоправимый вред доверию к судебной власти и правосудию, которые должны привлечь виновных к ответственности», - подчеркнул он.

«Я, как Президент, по Конституции не имею права вмешиваться в рассмотрение конкретного дела и не буду этого делать. Хотя, как гражданину, мне очень больно слышать те или иные сообщения. Единственное, что я могу сделать – это обновление судебной системы. Обеспечить приход и переаттестацию честных справедливых судей, которые помогут нам провести второй этап судебной реформы», - отметил Петр Порошенко.

Президент также сообщил, что сейчас проходит процесс ликвидации, реорганизации и создания новых судов и заполнение должностей судей людьми, которые проходят систему оценивания, заполняют необходимые декларации, проходят антикоррупционную проверку.

Он подчеркнул, что новые суды будут формироваться на абсолютно прозрачном конкурсе. «Идите, участвуйте, проходите конкурсы, сдавайте экзамены и приступайте к работе. Это наше с вами дело. Это не дело отдельно Высшей квалификационной комиссии, отдельно Высшего совета правосудия, или общественности, или отдельно Президента. Это дело страны», - подчеркнул Петр Порошенко.

Президент призвал ученых и адвокатов принимать участие в конкурсе на должность судей: «Вместо того, чтобы сидеть и возмущаться в Фейсбуке несправедливостью и неэффективностью судебной системы, я призываю – участвуйте в конкурсах».

По словам Главы государства, совместными усилиями должны быть сформированы новые местные суды, новые апелляционные суды, которые будут защищать права людей.

Он акцентировал на том, что «на сегодня в судах созданы нормальные финансовые условия для работы, которые защищают судью от коррупции».

Вместе с тем, Президент подчеркнул, что вместе с подписанными указами он будет инициировать законопроекты по обеспечению непрерывности судебного рассмотрения дел в случае перевода судьи в новый суд. «Я буду инициировать изменения в законодательство, которые бы обеспечили непрерывность судебного разбирательства. Чтобы судья, который успешно сдал экзамены, прошел процедуру проверки добропорядочности, или прошел по конкурсу, или переведен в новый суд, который работает на той же территории, имел возможность рассматривать те дела, которые он рассматривал в старом суде», - пояснил Глава государства.

Петр Порошенко подчеркнул, что вопрос вызывает большое количество опасений. «Безусловно, мы должны дать адекватный ответ на эти вопросы. И я уверен в том, что Верховная Рада поддержит меня в этом», - отметил Президент.

Источник: 057.ua

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