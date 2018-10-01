Мы уважаем суверенитет других государств и требуем такого же уважения к Украине – Глава государства

Президент Петр Порошенко требует уважения к суверенитету Украины так же, как Украина уважает суверенитет других государств. Об этом Глава государства заявил во время рабочей поездки в Харьковскую область.

Президент напомнил, что с заявлением о выдаче жителям Закарпатья венгерских паспортов выступило Министерство иностранных дел Украины. «Я полностью разделяю каждую букву, которая сказана МИД», - отметил он.

«Моя позиция как Президента – я буду защищать украинских граждан, где бы они ни были – на востоке, на западе... Защищая украинских граждан, я защищаю суверенитет нашего государства. Так же, как мы уважаем и чтим суверенитет других государств, мы требуем такого же уважения к Украине», - подчеркнул Петр Порошенко.

Источник: president.gov.ua

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