Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:22
Просмотров: 61

Мурал с изображением Петлюры открыли в Киеве

Мурал с изображением Петлюры открыли в Киеве

На одном из многоэтажных жилых домов в Соломенском районе столицы появился мурал с изображением председателя Директории и главного атамана войск и флота УНР Симона Петлюры.

Об этом с места событий сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Мурал появился на доме, расположенном по адресу ул. Зои Космодемьянской, 18. Площадь изображения - 150 кв. м. На его создание художник Андрей Пальваль потратил 5 дней, использовав при этом 370 баллончиков краски.

В открытии мурала приняли участие депутаты Киевсовета, директор Института национальной памяти Владимир Вятрович, местные жители.

22 мая исполняется 140 лет со дня рождения Симона Петлюры - одного из ведущих деятелей украинской революции 1917-1921 гг.

Источник: censor.net.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

В Правительстве одобрили новое украинское правописание
Сегодня 08:18    1
Минулого року Саудівська Аравія придбала 950 ракет та ПТРК Українського виробництва
Сегодня 08:09    25
Контрбатарейные плоды военно-технического сотрудничества США и Украины
Сегодня 07:03    80
Не 73% і навіть не 25%. Скільки треба людей, щоби скинути владу?
Сегодня 06:34    165
Україна виходить ще з трьох договорів у межах СНД
Сегодня 06:15    121
У Польщі відкрили український бізнес-хаб
22.05.2019 09:50    113
Україна вносить зміни до Угоди про вільну торгівлю з Грузією
22.05.2019 08:57    112
Збройні сили отримали два американські контрбатарейні радари AN/TPQ-36 (ФОТО)
22.05.2019 08:00    117
Південмаш вперше в історії виготовив третій ступінь ракети носія середнього класу без участі інших підприємств
22.05.2019 07:14    120
У Києві відкрився музей Harley-Davidson
21.05.2019 10:54    119
Загрузка...
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 