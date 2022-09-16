Музична дерусіфікація (ІНФОГРАФІКА)

Маємо вересень без Шуфутинського не тільки у фейсбук-стрічках багатьох українців, а й в українському музичному хітпараді від Ютуба.

Чи не вперше можна без сорому дивитися на списки найпопулярніших пісень і виконавців в Україні, бо там нарешті відчутно присутня українська музика. Що автоматично означає відчутну відсутність російської.

@textyorgua проаналізували (https://texty.org.ua/articles/107687/vijna-ta-muzyka-yak-zminyuvalysya-muzychni-vpodobannya-ukrayinciv-v-yutubi/?src=main) найпопулярніші пісні з вересня 2021-го до вересня 2022 року за приналежністю виконавців до країни та за мовою пісень.

Музика - це теж про економіку. росіянські виконавці роками викачували з України кучу грошей, яка була для них 2-м ринком після рашки.

Популярність української музики серед українців - це гроші в Україні, це розвиток українського звукозапису, розвиток естради з перспективою експорту/експансії на зовнішні ринки.

Джерело: https://t.me/uawarinfographics/1222

Новости портала «Весь Харьков»