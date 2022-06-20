МЗС Фінляндії: Архітектура безпеки зруйнована, Гельсінські угоди не працюють

Міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Гаавісто вважає, що Гельсінські угоди не працюють належним чином.

Про це він заявив під час дискусії в межах щорічного засідання Європейської ради з міжнародних відносин, передає Укрінформ.

«Архітектуру європейської безпеки зруйновано. Гельсінські угоди, головною метою яких було запобігання війнам на території Європи, не працюють. Багато країн беруть приклад з Європи та вивчають наші інструменти щодо забезпечення миру. Але наразі ми не маємо відповіді на запитання, хто і що може забезпечити мир в Україні», - сказав глава МЗС Фінляндії.

Своєю чергою міністр закордонних справ Швеції Енн Лінде заявила, що на сьогодні європейські інструменти забезпечення миру активно використовуються, чого не було раніше.

«Ми розставили пріоритети та користуємося цим. Також нам вдалося стати реальним гравцем на геополітичному рівні», - зазначила вона.

Як повідомляв Укрінформ, раніше міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Гаавісто заявляв, що вторгнення рф в Україну змінило як архітектуру європейської безпеки, так і національну систему безпеки й оборони Фінляндії, 70% громадян якої висловилися за приєднання країни до НАТО.

Источник: ukrinform.ua

Новости портала «Весь Харьков»