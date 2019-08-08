Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:57
Просмотров: 46

МЗС: світ має продовжити роботу над відновленням суверенітету держав, постраждалих від агресії Росії

МЗС: світ має продовжити роботу над відновленням суверенітету держав, постраждалих від агресії Росії

Політика умиротворення агресора шляхом заморожування російсько-грузинського конфлікту розв’язала йому руки і призвела до прямої збройної агресії Росії проти України у лютому 2014 року, заявляють у МЗС

Міністерство закордонних справ України закликає міжнародну спільноту продовжити діяти для відновлення територіальної цілісності й суверенітету держав, які постраждали від агресивної політики Росії. Про це йдеться в заяві МЗС у зв’язку з 11-ми роковинами збройної агресії Росії проти Грузії.

Міністерство заявляє, що рішуче засуджує розв’язану Росією війну проти Грузії в 2008 році, продовження «незаконної окупації суверенних територій Грузії в Абхазії і Цхінвальському регіоні/Південній Осетії, а також кроки російського окупаційного режиму, спрямовані на їхню фактичну анексію».

«Висловлюємо солідарність і підтверджуємо свою непохитну підтримку суверенітету і територіальній цілісності Грузії в її міжнародно визнаних кордонах, поділяємо необхідність мирного вирішення конфлікту на основі фундаментальних принципів і норм міжнародного права… Досвід засвідчив, що політика умиротворення агресора шляхом заморожування російсько-грузинського конфлікту розв’язала йому руки і призвела до прямої збройної агресії Росії проти України у лютому 2014 року», – йдеться в заяві.

11 років тому, в ніч на 8 серпня 2008 офіційно розпочалася російсько-грузинська війна. 7 серпня тодішній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі наказав почати військову операцію проти сепаратистів у Південній Осетії, які з початку 90-х років робили спроби відокремитися від Грузії.

Грузинська артилерія обстріляла Цхінвалі, а війська спробували встановити там контроль. Але Росія, як і в 90-і роки, стала на бік сепаратистів і ввела свої війська на територію Південної Осетії. Тодішній президент Росії Дмитро Медведєв 8 серпня назвав це операцією з «примусу Грузії до миру».

Саакашвілі впевнений, що війні Грузії і Росії не можна було запобігти, і також поклав відповідальність за початок воєнних дій на Росію: за його словами, Кремль у 2008 році планував захоплення влади в Тбілісі і поділ Грузії на частини.

Водночас прем’єр-міністр Росії Дмитро Медведєв 6 серпня заявив в інтерв’ю «Комерсанту», що в конфлікті 2008 року винні уряд і президент Грузії, які «дали зелене світло агресії».

Источник: radiosvoboda.org

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Хомчак сообщил, почему ВСУ не ответили на убийство четырех морпехов
Сегодня 10:44    33
Російські окупанти створюють загородження із застосуванням мін, заборонених міжнародними конвенціями
Сегодня 10:33    28
"История 1945 года в Польше напоминает то, что случилось в Крыму в 2014": политзаключенный Сенцов написал статью для польского журнала
Сегодня 09:23    84
ВВС Великобритании перехватили российские военные самолеты над Балтийским морем
Сегодня 08:42    75
Понад 20 проєктів українських вчених отримають фінансування за програмою Еразмус+
Сегодня 08:23    68
В Кремле рассказали свою версию разговора Зеленского с Путиным
Сегодня 07:26    333
Уряд Німеччини: «нормандський формат» важливий, але про плани зустрічі повідомити не можемо
Сегодня 07:08    91
ГИБРИДНАЯ ВОЙНА. Стратегия и тактика гибридной войны России на примере Украины
Сегодня 06:49    99
В Україні починається трансформація будинків дитини у центри реабілітації та паліативної допомоги
Сегодня 06:39    80
Мощности терминалов Украины позволяют увеличить объемы нефтепродуктов в несколько раз - Омелян
07.08.2019 10:58    97
Загрузка...
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 