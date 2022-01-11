МЗС України щодо розвитку ситуації в Республіці Казахстан

Міністерство закордонних справ України уважно стежить за розвитком ситуації в Республіці Казахстан.

Засуджуємо насильство, яке спалахнуло у низці казахстанських міст та призвело до численних жертв. Висловлюємо співчуття у зв'язку із загибеллю казахстанців, з якими українців пов'язують багаторічні зв'язки дружби і взаємної поваги.

У цей критичний час для народу Казахстану зараз надзвичайно важливо вжити максимальних заходів задля деескалації ситуації і уникнення подальшого насильства, гарантувати дотримання прав людини, забезпечити відновлення роботи об'єктів критичної інфраструктури та систем зв'язку.

Взяли до уваги розгортання на території Казахстану іноземних військових сил з домінуванням російського контингенту на запрошення влади Казахстану. Іноземні війська мають поважати незалежність, суверенітет та національне законодавство Казахстану і міжнародне право, а їхнє перебування не повинне виходити за межі задекларованого обмеженого часового терміну.

МЗС України продовжуватиме захищати інтереси українців в Казахстані, зокрема надавати їм сприяння у поверненні на Батьківщину. Тримаємо на особливому контролі ситуацію із нашими громадянами в Алмати.

Нагадуємо про рекомендації громадянам України наразі залишатися в місцях тимчасового проживання та тримати зв'язок із українським посольством, яке інформуватиме про можливі шляхи виїзду з країни.

Источник: kmu.gov.ua

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