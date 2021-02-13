На 19% протягом 2020 року зменшилась кількість дітей, які цілодобово перебувають у закладах інституційного догляду

Про це повідомила Марина Лазебна, Міністр соціальної політки, під час засідання Міжвідомчої комісії з питань охорони дитинства 11 лютого.

Марина Лазебна зазначила: «Є результати, які варто розуміти, щоб закріплювати на майбутнє та використовувати.

Так, впродовж 2020 року Мінсоцполітики зібрало напрацювання, які роками не могли вийти з міністерства, та запропонувало комплекс рішень для підтримки дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та допомоги сім’ям з дітьми. В результаті Уряд схвалив 8 законопроектів, прийняв 17 постанов та розпоряджень. Три законопроекти вже стали законами.

Але, я хочу зробити акцент на реалізації постанови № 586, яка визначає, що саме має зробити місцева влада, щоб упередити потрапляння дітей до інституцій та зрозуміти, яка допомога потрібна дітям і їхнім сім’ям. Ми б до неї йшли ще років зо два, якби не коронавірус, не ситуація з поверненням дітей із закладів, яка змусила провести аналіз причин влаштування дітей до закладів.

Ми змінили порядок влаштування дітей до інтернатних закладів, що викликало дуже багато дискусій та нарікань, але переважно завдяки цьому за останній рік на 19% зменшилася кількість дітей, які перебувають цілодобово в закладах, з’являється розуміння власних функцій місцевою владою, і, навіть, змінюється ставлення батьків.

Це показує, що деінституціалізація можлива та дає дороговкази, що може зробити її ефективною. І ми точно не допустимо тут згортання, бо бачимо результати щодо конкретних дітей».

Источник: msp.gov.ua

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