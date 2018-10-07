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На Аллее Славы открыли стелу, посвященную погибшим на Донбассе воинам (ФОТО)
В рамках форума «Единая семья Украины» в Харьков приехали родственники погибших участников боевых действий на Донбассе со всех регионов страны
Как передает корреспондент МГ «Объектив», на 18 кладбище открыли памятный знак, высотой четыре с половиной метра, который посвящен памяти всех погибших в бою героям. Всего на Аллее Славы похоронено 50 воинов.
По словам организаторов, деньги на изготовление и установку стелы выделили из городского бюджета.
Напомним, как ранее сообщалось, в Харькове встретились члены семей погибших участников АТО и ООС.
Источник: objectiv.tv
Автор: Автор: Ольга Куриленко
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