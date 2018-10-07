На Аллее Славы открыли стелу, посвященную погибшим на Донбассе воинам (ФОТО)

В рамках форума «Единая семья Украины» в Харьков приехали родственники погибших участников боевых действий на Донбассе со всех регионов страны

Как передает корреспондент МГ «Объектив», на 18 кладбище открыли памятный знак, высотой четыре с половиной метра, который посвящен памяти всех погибших в бою героям. Всего на Аллее Славы похоронено 50 воинов.

По словам организаторов, деньги на изготовление и установку стелы выделили из городского бюджета.

Напомним, как ранее сообщалось, в Харькове встретились члены семей погибших участников АТО и ООС.

Источник: objectiv.tv

Автор: Автор: Ольга Куриленко

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