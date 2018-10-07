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На Аллее Славы открыли стелу, посвященную погибшим на Донбассе воинам (ФОТО)

На Аллее Славы открыли стелу, посвященную погибшим на Донбассе воинам (ФОТО)

В рамках форума «Единая семья Украины» в Харьков приехали родственники погибших участников боевых действий на Донбассе со всех регионов страны

Как передает корреспондент МГ «Объектив», на 18 кладбище открыли памятный знак, высотой четыре с половиной метра, который посвящен памяти всех погибших в бою героям. Всего на Аллее Славы похоронено 50 воинов.

По словам организаторов, деньги на изготовление и установку стелы выделили из городского бюджета.

На Аллее Славы открыли стелу, посвященную погибшим на Донбассе воинам (ФОТО)

На Аллее Славы открыли стелу, посвященную погибшим на Донбассе воинам (ФОТО)

На Аллее Славы открыли стелу, посвященную погибшим на Донбассе воинам (ФОТО)

На Аллее Славы открыли стелу, посвященную погибшим на Донбассе воинам (ФОТО)

На Аллее Славы открыли стелу, посвященную погибшим на Донбассе воинам (ФОТО)

На Аллее Славы открыли стелу, посвященную погибшим на Донбассе воинам (ФОТО)

На Аллее Славы открыли стелу, посвященную погибшим на Донбассе воинам (ФОТО)

На Аллее Славы открыли стелу, посвященную погибшим на Донбассе воинам (ФОТО)

На Аллее Славы открыли стелу, посвященную погибшим на Донбассе воинам (ФОТО)

На Аллее Славы открыли стелу, посвященную погибшим на Донбассе воинам (ФОТО)

Напомним, как ранее сообщалось, в Харькове встретились члены семей погибших участников АТО и ООС.

Источник: objectiv.tv

Автор: Автор: Ольга Куриленко

Новости портала «Весь Харьков»

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