На "армію дронів" зібрали понад 500 млн гривень

Українці через платформу United24 зібрали понад 510 млн гривень у рамках проекту Армія дронів. Про це у понеділок, 18 липня, повідомив віце-прем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

За його словами, на сьогодні вже домовлено про закупівлю 60 мультикоптерів Matrice, які "з точністю записують відео, мають вбудований штучний інтелект, чітко фокусуються на цілі і визначають потенційну небезпеку на відстані".

Також про подальшу закупівлю потужних безпілотників тривають переговори з українськими і міжнародними виробниками. Серед них Сполучені Штати Америки, Німеччина, Португалія, Японія та Ізраїль.

"У рамках комплексної програми Армія дронів ви донатите і дронатите свої дрони на потреби ЗСУ. Наша команда їх перевіряє, ремонтує та оперативно замінює пошкоджені дрони. Військові системно проходять навчання з управління безпілотниками, щоб потім виконувати завдання на лінії фронту", – зазначив Федоров.

Источник: rupor.info

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