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На Бахмутському напрямку продовжується нищення ворога

На Бахмутському напрямку продовжується нищення ворога

Інтенсивність бойових дій тут не зменшується ні вдень, ні вночі. Проте, не дивлячись на масовані ворожі атаки, прикордонники разом із побратимами з Сил оборони успішно протистоять загарбникам.

Днями аеророзвідка прикордонників та одного з підрозділів ЗСУ виявила переміщення групи ворожої піхоти. Координати загарбників негайно були передані мінометним розрахункам прикордонників, які влучно відпрацювали по цілях.

Окупанти метушились, втікали, але добігли не всі. 


Агентство Телевидения Новости

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