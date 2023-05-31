На Бахмутському напрямку продовжується нищення ворога

Інтенсивність бойових дій тут не зменшується ні вдень, ні вночі. Проте, не дивлячись на масовані ворожі атаки, прикордонники разом із побратимами з Сил оборони успішно протистоять загарбникам.

Днями аеророзвідка прикордонників та одного з підрозділів ЗСУ виявила переміщення групи ворожої піхоти. Координати загарбників негайно були передані мінометним розрахункам прикордонників, які влучно відпрацювали по цілях.

Окупанти метушились, втікали, але добігли не всі.





Агентство Телевидения Новости