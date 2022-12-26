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На батьківщині Шойгу родині загиблого "мобіка" видали компенсацію дровами

На батьківщині Шойгу родині загиблого мобіка видали компенсацію дровами

У Республіці Тива (звідки родом міністр Російської Федерації Сергій Шойгу) сім'ї мобілізованого, який загинув на війні проти України, видали дрова. Місцева влада не забула похвалитися таким "щедрим" подарунком.

Відповідну новину опублікувала пресслужба місцевого мінлісгоспу. Вона висловила співчуття сім'ї ліквідованого військового РФ Саяна Монгуша, а далі не забула згадати:

"Нагадуємо, міністерством лісового господарства та природокористування Республіки Тива по цей день надається підтримка сімей мобілізованих земляків".

У відомстві при цьому не уточнили, скільки дров отримала родина Монгуша за мертвого сина.

"Згоріла людина в топці війни. Відкупилися від її сім'ї дерев'яшками", – зазначив один із Telegram-каналів, коментуючи реалії Росії.

Джерело: news.obozrevatel.com

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