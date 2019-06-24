На базі Сумської митниці ДФС відкрито кінологічний центр у північно-східному регіоні України

Сьогодні на Сумщині було відкрито новий кінологічний центр ДФС у північно-східному регіоні України, створений на базі Сумської митниці ДФС. Це вже другий кінологічний центр фіскальної служби на території України, де професійно готують кінологічні команди для роботи з пошуку товарів.

«Центр буде місцем для тимчасового утримання службових собак для їх спеціальної підготовки на пошук наркотичних засобів, зброї і боєприпасів, тютюнових виробів, грошових банкнот та бурштину. При чому тут навчатимуться не лише собаки митників, а й регіональних підрозділів Прикордонної служби та Служби безпеки України», – розповів в.о. Голови ДФС Олександр Власов.

За його словами, Регіональний кінологічний начальний центр ВМО працює у Хмельницькому, і така далека відстань створює певні незручності з транспортуванням тварин. Саме тому новий Центр перекриє потреби північно-східного регіону.

Місце відкриття центру також обрано не випадково. Сумська область на півночі та сході межує з Росією, протяжність кордону з країною-агресором сягає понад 500 км. Тому, враховуючи нестабільну ситуацію на кордоні, правоохоронні органи повинні бути готові до будь-яких нестандартних ситуацій та вміти швидко і професійно їм протистояти.

«Щоб не допустити дестабілізації соціально-політичної та економічної ситуації в регіоні, попередити прояви диверсійно-терористичного характеру, усі транспортні засоби, які в’їжджають в Україну, піддаються ретельному огляду митниками Сумщини. І у цих оглядах йде активне залучення службових собак та необхідних технічних засобів», – зазначив Олександр Власов.

У Сумській митниці несуть службу 12 кінологічних команд, з яких 9 спрямовані на пошук наркотиків, 3 - зброї. Вже цього року службові собаки цієї митниці виявили 18 спроб приховати наркотичні засоби та 9 фактів по зброї. Серед чотирилапих митників – призери міжнародних та всеукраїнських змагань кінологічних служб з пошуку зброї та наркотиків – Бім та Райф. Третина кримінальних справ, порушених за фактом контрабанди, особливо з незаконним переміщенням наркотиків, – результат успішної роботи кінологів зі службовими собаками.

Загалом у митницях ДФС на службі знаходяться 87 службових собак. З початку 2019 року кінологічні команди були задіяні 209 разів. З них встановлено 63 випадки виявлення прихованих від митного контролю тютюнових виробів, 24 – зброї та набоїв, 122 – наркотичних засобів та психотропних речовин. 14 разів собаки митників використовувались у спільних операціях по виявленню наркотиків з іншими правоохоронними органами.

Так, наприклад, у березні цього року під час здійснення митного контролю в напрямку виїзд з України службовою собакою Денні було виявлено понад 30 кг героїну, що знаходився у 59 брикетах. Наркотики були пригвинчені до днища автомобіля. Орієнтовна вартість знайденого героїну 1 млн євро.

У квітні під час здійснення митного контролю в напрямку виїзд з України службовий собака Лорд виявив174500 пачок цигарок у тайнику, що був зроблений в деревостружкових плитах. Загальна ринкова вартість знайдених цигарок склала 5 млн грн.

Новий кінологічний центр здатен вмістити одночасно п'ятнадцять чотирилапих вихованців. Для них створюються всі необхідні умови: вольєри для тимчасового утримання службових собак, розроблені таким чином, що є місце для зимівлі і для вигулювання, різноманітні майданчики для тренувань.

Оскільки у центрі проходитимуть підготовку кінологічні команди інших правоохоронних органів, його функціонування надасть можливість забезпечити ефективну систему взаємодії між митницею та правоохоронними службами.

Источник: sfs.gov.ua

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