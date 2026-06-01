На безпековому форумі в Сінгапурі заявили, що ШІ може становити більшу загрозу, ніж ядерна зброя

На міжнародному безпековому форумі Шангрі-Ла Діалог у Сінгапурі учасники дискусії висловили думку, що стрімкий розвиток штучного інтелекту може становити більшу загрозу для стратегічної стабільності, ніж ядерна зброя. Про це повідомляє Bloomberg.

Під час обговорення питань глобальної безпеки ключовою темою стала роль штучного інтелекту у сучасних війнах та його вплив на процес ухвалення військових рішень.

Командувач 1-го корпусу та Командування ракетних військ армії Пакистану генерал-лейтенант Науман Закрія зазначив, що використання ШІ суттєво скорочує так звану «петлю OODA» — цикл спостереження, аналізу, ухвалення рішень і дій. На його думку, це може призвести до ситуацій, коли людина не встигає належним чином оцінити обстановку перед прийняттям рішень.

Своєю чергою президентка Міжнародного комітету Червоного Хреста Мір'яна Сполярич застерегла від ризиків, які несуть новітні технології під час воєн. Вона наголосила, що штучний інтелект здатен як покращити захист цивільного населення, так і створити додаткові загрози для нього.

Водночас питання ядерного стримування також залишалося у центрі уваги учасників форуму. Представник Народно-визвольної армії Китаю генерал-майор Мен Сянцін підтвердив позицію Пекіна щодо невикористання ядерної зброї першим та заявив, що поширення такого підходу могло б сприяти зниженню глобальних ризиків.

Начальник оборонного відомства Нідерландів генерал Онно Айхельсхайм підкреслив, що штучний інтелект уже активно застосовується у військовій сфері. За його словами, українські військові використовують такі технології для прогнозування російських атак, а США залучали ШІ під час планування відповіді на удари Ірану.

Джерело: nv.ua

