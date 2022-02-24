На безпеку та оборону хочуть виділити понад 20 мільярдів: куди спрямують

Бюджетний комітет Верховної Ради погодив законопроєкт, яким пропонується виділити 23 мільярда грн на безпеку та оборону, а також виділить 3 мільярда грн на обслуговування держборгу.

Про це повідомляє народний депутат Ярослав Железняк, а також член бюджетного комітету ВРУ Олексій Гончаренко.

Комітет розробив доопрацьований законопроєкт №7012-д, який у середу зареєстрували у Раді. Згідно змін до бюджету, опублікованих Железняком, видатки та доходи держбюджету збільшуються на 26,5 млрд грн.

З цієї суми 23 млрд грн виділять за напрямком безпеки й оборони. А саме, додаткові 16 млрд грн отримає Міністерство оборони, 6 млрд грн – Міністерство внутрішніх справ, 0,6 млрд грн – Головне управління розвідки.

Також 0,5 млрд грн хочуть виділити на водопостачання у Донецькій області, 0,2 млрд грн – Донецькій та Луганській областям на усунення наслідків ескалації.

Крім того, Міністерству фінансів виділяють додаткові 3,1 млрд грн на обслуговування державного боргу.

Видатки забезпечені перевиконанням дохоідв бюджету за статтею зборів податку на додану вартість з товарів, ввезених в Україну. Також до бюджету входить грант від Євросоюзу у 90 млн євро.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду у середу зазначив, що завдяки змінам до бюджету буде збільшена зарплата військовим, видатки на територіальну оборону, програми розвитку та розробки сучасного озброєння.

"Вчора відбулася зустріч Президента України з керівниками парламентських фракцій та груп. Домовились, що вже сьогодні-завтра Верховна Рада ухвалить відповідні законопроєкти", – повідомив прем’єр.

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Источник: epravda.com.ua

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