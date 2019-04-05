На Чернігівщині випробовують радіолокаційний комплекс контрбатарейної боротьби “Зоопарк-3” та ЗУ “Хорт”

Спеціалісти Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, що у Чернігові, активно ведуть роботу з новими українськими розробками для Збройних Сил України.

Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на сторінку Олександра Штупуна у Facebook.

Так, зокрема, на півночі України проводяться державні випробування радіолокаційного комплексу контрбатарейної боротьби “Зоопарк-3”. Нова розробка використовує сучасний принцип радіолокації – цифрову антенну решітку, яка має низку значних переваг перед аналоговими фазованими антенними решітками.

“Цей виріб виготовлено запорізьким підприємством “НВК Іскра”. Він призначений для виявлення вогневих позицій артилерії та ракетних пускових установок противника з передачею їх координат своїм артилерійським підрозділам для подальшого знищення ворога”, — розповів один з членів випробувальної комісії Сергій Цілина.

Паралельно фахівці ДНДІ випробувань і сертифікації ОВТ проводять визначально відомчі випробування полум’ягасника для зенітної установки “ХОРТ-23-2-ЗУ” компанії “Конструкторське бюро “ХОРТ”.

Источник: uprom.info

Автор: Владислав Христофоров, редактор Національного промислового порталу

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