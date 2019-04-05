Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:56
Просмотров: 74

На Чернігівщині випробовують радіолокаційний комплекс контрбатарейної боротьби “Зоопарк-3” та ЗУ “Хорт”

На Чернігівщині випробовують радіолокаційний комплекс контрбатарейної боротьби “Зоопарк-3” та ЗУ “Хорт”

Спеціалісти Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, що у Чернігові, активно ведуть роботу з новими українськими розробками для Збройних Сил України.

Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на сторінку Олександра Штупуна у Facebook.

Так, зокрема, на півночі України проводяться державні випробування радіолокаційного комплексу контрбатарейної боротьби “Зоопарк-3”. Нова розробка використовує сучасний принцип радіолокації – цифрову антенну решітку, яка має низку значних переваг перед аналоговими фазованими антенними решітками.

“Цей виріб виготовлено запорізьким підприємством “НВК Іскра”. Він призначений для виявлення вогневих позицій артилерії та ракетних пускових установок противника з передачею їх координат своїм артилерійським підрозділам для подальшого знищення ворога”, — розповів один з членів випробувальної комісії Сергій Цілина.

На Чернігівщині випробовують радіолокаційний комплекс контрбатарейної боротьби “Зоопарк-3” та ЗУ “Хорт”

На Чернігівщині випробовують радіолокаційний комплекс контрбатарейної боротьби “Зоопарк-3” та ЗУ “Хорт”

Паралельно фахівці ДНДІ випробувань і сертифікації ОВТ проводять визначально відомчі випробування полум’ягасника для зенітної установки “ХОРТ-23-2-ЗУ” компанії “Конструкторське бюро “ХОРТ”.

Источник: uprom.info

Автор: Владислав Христофоров, редактор Національного промислового порталу

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: впк, Украина

Читайте ещё:

Мінекономрозвитку та Українська Рада Бізнесу підписали Меморандум про співпрацю
Сегодня 09:14    22
Президент України привітав успішні випробування нових українських ракет
Сегодня 08:34    60
Україна вимагає негайного повернення 113 громадян України, які незаконно утримуються в Російській Федерації та окупованому криму
Сегодня 07:38    63
Порошенко поздравил НАТО с 70-летием создания
Сегодня 07:00    72
ДФС дотримується зобов’язань за міжнародними договорами
Сегодня 06:33    78
Нова “Вільха-М” збільшила вдвічі дальність враження цілі
Сегодня 06:04    107
За січень-березень до зведеного бюджету зібрано на 37 млрд грн більше, ніж за відповідний період 2018 року
04.04.2019 10:42    78
Степан Полторак: «В Одеській області будуть проведені випробування двох ракетних систем»
04.04.2019 10:31    106
В Украине отменят беление известкой деревьев, бордюров и ограждений
04.04.2019 09:35    323
Українські туристичні автобуси виходять на ринки Євросоюзу
04.04.2019 09:25    169
Загрузка...
Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 