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На что пойдут 40 миллиардов от США

На что пойдут 40 миллиардов от США

Подробности законопроекта о новой помощи Украине, который утвердил (https://t.me/truexanewsua/46255) Конгресс США:

$11 млрд – на отправку администрацией Байдена военной техники и оружия из запасов США в Украину;

$6 млрд – на финансирование инициативы содействия безопасности Украины, что позволяет США не использовать запасы напрямую, а покупать оружие у подрядчиков;

$9 млрд – на пополнение военных запасов (в первую очередь - Stinger и Javelin) самих американцев вместо отправленного оборудования в Украину;

$900 млн – на жилье, психологическую помощь, обучение английскому языку беженцам;

$54 млн – на здравоохранение и медицинскую поддержку украинских беженцев.

Законопроект должен одобрить Сенат США. Затем он уйдет на подпись Джо Байдену.

Источник: https://t.me/truexanewsua/46339

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