На что пойдут 40 миллиардов от США
Подробности законопроекта о новой помощи Украине, который утвердил (https://t.me/truexanewsua/46255) Конгресс США:
$11 млрд – на отправку администрацией Байдена военной техники и оружия из запасов США в Украину;
$6 млрд – на финансирование инициативы содействия безопасности Украины, что позволяет США не использовать запасы напрямую, а покупать оружие у подрядчиков;
$9 млрд – на пополнение военных запасов (в первую очередь - Stinger и Javelin) самих американцев вместо отправленного оборудования в Украину;
$900 млн – на жилье, психологическую помощь, обучение английскому языку беженцам;
$54 млн – на здравоохранение и медицинскую поддержку украинских беженцев.
Законопроект должен одобрить Сенат США. Затем он уйдет на подпись Джо Байдену.
Источник: https://t.me/truexanewsua/46339