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На цій війні Україна не одинока - нам допомагають країни, які мають половину світового ВВП

Які надають Україні техніку, зброю, форму, гроші, розвідувальні дані, консультують та навчають військових. 24 жовтня виповнилось 8 місяців з початку повномасштабного вторгнення, і з цієї нагоди ми підготували марафон про допомогу Україні. Детально розкажемо, як цивілізовані країни допомагають Україні перемогти.

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Почнемо з військової допомоги. На початок жовтня (останні дані) Україна отримала військової допомоги на 41 мільярд євро. Майже 68% надали США.

На цій війні Україна не одинока - нам допомагають країни, які мають половину світового ВВП

Різні країни мають різні можливості допомагати Україні. Цікаво подивитись не лише на абсолютні цифри, а і на відсотки.

Латвія, Естонія, Литва, Польща - найбільші русофоби (крім України))

На цій війні Україна не одинока - нам допомагають країни, які мають половину світового ВВП

Норвегія передала Україні майже чверть власного важкого озброєння (танків, гаубиць, РСЗВ).

На цій війні Україна не одинока - нам допомагають країни, які мають половину світового ВВП

Україна отримала від партнерів як мінімум 2000 одиниць озброєння - це те, що було озвучено публічно. Але якась частина зброї і техніки надходить таємно.

На цій війні Україна не одинока - нам допомагають країни, які мають половину світового ВВП

Україна отримала гуманітарної допомоги на 14 млрд евро. І знову США на першому місці.

На цій війні Україна не одинока - нам допомагають країни, які мають половину світового ВВП

Мільйони українців знайшли прихисток в інших країнах. Польща виділила для українців допомоги на майже 6 млрд євро.

На цій війні Україна не одинока - нам допомагають країни, які мають половину світового ВВП

На цій війні Україна не одинока - нам допомагають країни, які мають половину світового ВВП

Джерело: https://t.me/uawarinfographics/1434

Новости портала «Весь Харьков»

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