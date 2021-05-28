На день молодежи в Харькове потратят полтора миллиона

Управление инновационного развития и имиджевых проектов Департамента по делам семьи, молодежи и спорта городского совета 25 мая в системе госзакупок Prozorro объявило тендер на услуги по организации и проведению фестиваля «День молодежи». Ожидаемая стоимость услуг составляет 1,503 млн грн.

Согласно документации тендера, мероприятие должно пройти на площади Свободы 27 июня. Площадь должна быть ограждена.

Запланирована театрализованная концертная программа, участие в которой обязательно должны принять ведущий, актеры, аниматоры, хореографы (общее количество участников более 105 без учета административной и технической групп). Программа должна состоять не менее чем из семи эпизодов и сопровождаться световыми, видео и звуковыми эффектами.

Источник: vecherniy.kharkov.ua

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