На деокупованих територіях Харківщини відновлюють роботу медичних закладів

Наразі Департамент охорони здоров’я ХОВА збирає інформацію щодо потреб медиків та стану приміщень медзакладів.

● Так, відомо про руйнування у Вовчанській ЦРЛ. Тут після ворожих обстрілів частково пошкоджено дах харчоблоку та вибито вікна. За інформацією Департаменту, в самій лікарні працює лікарський та молодший медперсонал. Лікарі, які були евакуйовані, також невдовзі зможуть повернутися до виконання своїх обов’язків. Лікарня забезпечена медпрепаратами, наявне обладнання вціліло, окупантами було вкрадене службове авто.

● Під час окупації було розграбовано амбулаторію сімейної медицини в селищі Білий Колодязь Вовчанської громади, Чугуївського району.

● Як і Вовчанськ, ворог з перших днів війни окупував місто Куп’янськ. Куп’янське територіальне медичне об’єднання на цей час не має пошкоджень будівель закладу, на місці й обладнання. За даними Департаменту, медзаклад потребує збільшення кількості медперсоналу та пального для генераторів.

● У Балаклійській ЦРЛ наразі проводять заходи щодо розмінування території. Під час обстрілів було вибито вікна в приміщеннях інтенсивної терапії, дитячої реанімації, лабораторії. Вирішується питання забезпечення медикаментами.

● Розмінування триває і на території Ізюмської ЦРЛ. Лікарню зруйновано, персонал чекає на дозвіл, щоб повернутися в місто.

Джерело: https://t.me/vekha/48544

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