Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:42
Просмотров: 110

На деокупованих територіях Харківщини відновлюють роботу медичних закладів

На деокупованих територіях Харківщини відновлюють роботу медичних закладів

Наразі Департамент охорони здоров’я ХОВА збирає інформацію щодо потреб медиків та стану приміщень медзакладів.

● Так, відомо про руйнування у Вовчанській ЦРЛ. Тут після ворожих обстрілів частково пошкоджено дах харчоблоку та вибито вікна. За інформацією Департаменту, в самій лікарні працює лікарський та молодший медперсонал. Лікарі, які були евакуйовані, також невдовзі зможуть повернутися до виконання своїх обов’язків. Лікарня забезпечена медпрепаратами, наявне обладнання вціліло, окупантами було вкрадене службове авто.

● Під час окупації було розграбовано амбулаторію сімейної медицини в селищі Білий Колодязь Вовчанської громади, Чугуївського району.

● Як і Вовчанськ, ворог з перших днів війни окупував місто Куп’янськ. Куп’янське територіальне медичне об’єднання на цей час не має пошкоджень будівель закладу, на місці й обладнання. За даними Департаменту, медзаклад потребує збільшення кількості медперсоналу та пального для генераторів.

● У Балаклійській ЦРЛ наразі проводять заходи щодо розмінування території. Під час обстрілів було вибито вікна в приміщеннях інтенсивної терапії, дитячої реанімації, лабораторії. Вирішується питання забезпечення медикаментами.

● Розмінування триває і на території Ізюмської ЦРЛ. Лікарню зруйновано, персонал чекає на дозвіл, щоб повернутися в місто.

Джерело: https://t.me/vekha/48544

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Новости из США. Понедельник-вторник, 12-13 сентября 2022
Сегодня 09:55    146
З 2014 року росія таємно направила щонайменше 300 мільйонів доларів іноземним політичним партіям
Сегодня 09:31    116
Нібито, окупанти побігли з Мелітополя у бік тимчасово окупованого Криму
Сегодня 09:20    155
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 14.09 орієнтовно
Сегодня 09:15    118
Пробная вилка могилизации
Сегодня 09:09    180
Харківщина. 14 вересня
Сегодня 09:02    126
Amnesty International ніяк не вгамуються
Сегодня 08:58    164
#Харківська_область: оперативна інформація станом на 07:00 14 вересня 2022 року
Сегодня 08:40    133
На Харківщині спіймали російського артилериста, який пів року обстрілював міста та села
Сегодня 08:36    151
СБУ зібрала докази на ексрегіоналів, які насаджують окупаційний режим на Луганщині
Сегодня 07:54    134
Сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 