Неудачники, которые сознательно погружаются на дно человеческого существования, или жертвы жизненных обстоятельств? Бездомные жалуются на свою судьбу, однако, как правило, не горят желанием принимать социальную помощь от местных властей. Должно ли общество помогать таким людям и каким образом

Это любительское видео, в котором бездомный умоляет о помощи рядом с больницей неотложной помощи, сняла женщина, которая живет рядом. Именно оно и подняло целую инфромационную волну в Фейсбуке о том, что будто бы в Харькове бездомных сразу после ампутаций конечностей выставляют из больниц на улицу.

Алиса Давыдова, студентка:

Я не знаю, какую волну я могу поднять, или не могу, я очень хочу, и для меня самое главное, чтобы люди, которые здесь на протяжении двух месяцев проходили много раз - это сотрудники больницы, это люди, которые просто приходят навещать своих родственников, чтобы они не проходили мимо таких людей, потому что ты никогда не знаешь, что с тобой произойдет завтра, и не всегда нужно людей судить по внешнему виду и то, как они выглядят.

Впрочем, для самих бездомных территория возле больницы неотложной помощи - очень хлебное место. И у каждого есть жалостливые истории о собственной тяжелой судьбе и невозможно жизни калеки.

Роман, бездомный:

Меня здесь побили. Отобрали коляску, отбрали телефон и карточку отобрали. Я хочу, чтобы мне документы восстановили, чтобы группа у меня была. У меня ноги нет. А на эту ногу, вот, смотрите, ай, снимайте, снимайте, не могу стать.

Александр, бездомный:

Я сам на вулиці живу. Сегодня ночью дождь шел. Замерз, шо цуцик. До сих пор не отойду. Шо цуцик.

Чиновники мэрии, которые занимаются социальными вопросами, говорят, что проблемы бездомных отслеживают, и что даже в наиболее богатых странах всегда есть 5-7 процентов людей, которые ведут асоциальный образ жизни. И изменить их образ жизни невозможно никакой помощью.

Светалана Горбунова-Рубан, заместитель мэра Харькова:

Это, как в улье. Знаете, почему пчелы ухаживают за трутнями в улье, хотя те ничего не делают. Почему - а чтоб они не мешали здоровым пчелам, чтобы они не гадили, чтобы после них грязь не оставалась, они ухаживают за ними. Точно так и в человеческом обществе - мы должны ухаживать за этими людьми. Мы должны создавать условия, в которых они смогут помыться, постираться, что-то сделать. Чтобы они не мешали здоровой части общества. Но они же должны сами захотеть это сделать.

Светлана Горбунова-Рубан утверждает, что большинство бездомных обычно отказываются и от госпитализации, и даже от жизни в интернатных помещениях, которое им готовы предоставить социальные службы города. В случае же госпитализации и проведения хирургических операций, никто из медперсонала никогда не выносил и не выносит бездомных на улицу, настаивает заместитель мэра по вопросам здравоохранения и социальной защиты.

Агентство Телевидения Новости