Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:04
Просмотров: 80

На Доме со шпилем демонтируют аварийные декоративные элементы

На Доме со шпилем демонтируют аварийные декоративные элементы

На доме по пл. Конституции, 2/2 сегодня, 5 апреля, начали демонтаж разрушенных конструкций декоративных элементов, расположенных возле шпиля.

Как сообщил директор КП «Харьковспецстрой» Богдан Долина, с течением времени конструкции начали разрушаться, что угрожает безопасности людей. Всего было шесть элементов в форме конуса, одну конструкцию демонтировали в советские времена, вторую – несколько месяцев назад. Здание обследовали и приняли решение заменить все элементы. Сегодня сняли один элемент, завтра – демонтируют еще три.

Заместитель Харьковского городского головы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Андрей Руденко отметил, что конструкции выполнены из бетона, каждая из них весит около 2 тонн. «Альпинисты не взяли на себя ответственность, чтобы привести их в порядок. Поэтому было решено снять конструкции, восстановить их и вернуть на прежнее место», - сообщил заместитель городского головы.

Он отметил, что все разрешительные документы для проведения таких работ подготовлены. Рассматривается возможность сделать такие же конструкции, но из других материалов.

Напомним, что в связи проводимыми работами движение вдоль дома по пл. Конституции, 2/2 завтра, 6 апреля, будет запрещено.

Справка. Дом со шпилем занимает целый квартал. Его начал строить Харьковский турбинный завод для своих сотрудников в 1950 году. Спустя четыре года была завершена основная часть дома со шпилем наверху. Девятиэтажное крыло здания с почтовым отделением по Армянскому переулку возвели в 1967 году.

Источник: city.kharkov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

"Турбоатом" выиграл суд о защите репутации
Сегодня 09:40    55
В Харькове пассажир разгромил троллейбус (ВИДЕО)
Сегодня 08:28    175
На Харківщині курсанти-льотчики виконали льотну зміну
Сегодня 07:45    80
Обережно, вас грабують: нові найпоширеніші схеми шахраїв на Харківщині
Сегодня 07:23    269
К "Металлисту" стянут силовиков
Сегодня 07:02    204
На улице Морозова ограничат движение транспорта
Сегодня 06:29    115
У Києві з’явилася вулиця Джона Маккейна
05.04.2019 10:45    129
Зухвалий крадій, що ледь не позбавив життя поліцейського, отримав вирок (ВІДЕО)
05.04.2019 08:53    90
Налоговая Харьковской области предупредила торговцев овощами «с грядки»
05.04.2019 08:25    279
Харьковская полиция опровергает обвинение в сокрытии фактов
05.04.2019 08:06    133
Загрузка...
Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 