На Доме со шпилем демонтируют аварийные декоративные элементы

На доме по пл. Конституции, 2/2 сегодня, 5 апреля, начали демонтаж разрушенных конструкций декоративных элементов, расположенных возле шпиля.

Как сообщил директор КП «Харьковспецстрой» Богдан Долина, с течением времени конструкции начали разрушаться, что угрожает безопасности людей. Всего было шесть элементов в форме конуса, одну конструкцию демонтировали в советские времена, вторую – несколько месяцев назад. Здание обследовали и приняли решение заменить все элементы. Сегодня сняли один элемент, завтра – демонтируют еще три.

Заместитель Харьковского городского головы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Андрей Руденко отметил, что конструкции выполнены из бетона, каждая из них весит около 2 тонн. «Альпинисты не взяли на себя ответственность, чтобы привести их в порядок. Поэтому было решено снять конструкции, восстановить их и вернуть на прежнее место», - сообщил заместитель городского головы.

Он отметил, что все разрешительные документы для проведения таких работ подготовлены. Рассматривается возможность сделать такие же конструкции, но из других материалов.

Напомним, что в связи проводимыми работами движение вдоль дома по пл. Конституции, 2/2 завтра, 6 апреля, будет запрещено.

Справка. Дом со шпилем занимает целый квартал. Его начал строить Харьковский турбинный завод для своих сотрудников в 1950 году. Спустя четыре года была завершена основная часть дома со шпилем наверху. Девятиэтажное крыло здания с почтовым отделением по Армянскому переулку возвели в 1967 году.

Источник: city.kharkov.ua

Новости портала «Весь Харьков»