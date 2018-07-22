Государство
Перейти к списку новостей
22.07.2018 17:30
Просмотров: 139

На Донбасс прибыла министр из Канады

На Донбасс прибыла министр из Канады

В воскресенье, 22 июля, Министр международного развития и франкофонии Мари-Клод Бибо приехала на Донбасс в рамках своего визита в Украину, чтобы ознакомиться с ситуацией в районе проведения операции Объединенных сил.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

"22 июля в Донецкой области состоялась встреча командующего ООС генерал-лейтенанта Сергея Наева с делегацией Канады во главе с министром международного развития и франкофонии Мари-Клод Бибо. В мероприятии также приняли участие чрезвычайный и полномочный посол Канады в Украине Роман Ващук, руководитель УВКБ ООН в Украине Пабло Матеу и другие", – отмечается в сообщении.

В частности, канадской делегации были представлены видеозаписи с камер наблюдения, зафиксировавших нарушения режима прекращения огня со стороны российских оккупационных войск.

Наев также поблагодарил Бибо за "поддержку и солидарность с народом Украины в борьбе с российским агрессором". Командующий ООС также отметил вклад правительства Канады в развитие Вооруженных Сил Украины.

"Мы убеждены, что Украина и Канада и в дальнейшем, в подтверждение двусторонних отношений особого партнерства, безусловно и неуклонно будут выполнять взятые на себя обязательства и углублять их в экономической, политической, гуманитарной, культурной и сфере безопасности", – отметил Наев.

Визит Мари-Клод Бибо в Украину начался 19 июля.

Она встретилась в Киеве с премьер-министром Владимиром Гройсманом и членами правительства, после чего поехала в регионы Украины: в Харьковскую область, Днепр и Донецкую область.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Темы: днр, канада, ООС

Читайте ещё:

В Харькове при попытке теракта задержали диверсанта "ДНР"
21.07.2018 10:50    538
Ситуация в районе ООС: со стороны врага - трое погибших, с нашей стороны потерь нет
20.07.2018 09:05    94
Российский писатель-боевик Прилепин шокировал заявлением, как убивал людей на Донбассе
19.07.2018 14:07    171
За минувшие сутки ОС уничтожили двоих оккупантов, пятеро ранены, - сводка
19.07.2018 09:15    86
Подразделения ОС уничтожили трех оккупантов за прошедшие сутки, - штаб ООС
18.07.2018 09:15    90
На Донбассе погиб украинский боец
17.07.2018 15:00    175
Этнического украинца назначили командующим канадской армии
17.07.2018 10:17    123
Ситуация в зоне ООС: враг обстрелял наши позиции 19 раз, один наш боец ранен
17.07.2018 09:08    70
Боевики применили 82-мм миномет в районе Гнутово, - штаб ООС
16.07.2018 09:07    86
Ранкове зведення на 07:00 14 липня 2018 року
14.07.2018 08:55    167
Загрузка...
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 