На Донбассе мы защищаем не только наш суверенитет, мы стоим на защите демократии в Европе - Президент в интервью La Repubblica

Президент Петр Порошенко в интервью итальянской газете La Repubblica подчеркнул, что Украина защищает не только свою независимость и территориальную целостность, но и ценности демократии и свободы во всей Европе.

«Мы не просим солдат. Мы только просим, ​​чтобы ЕС оставался на нашей стороне, потому что быть вместе - единственный способ, чтобы быть сильнее. Понимаете, в Донбассе мы защищаем не только наш национальный суверенитет - мы стоим на защите демократии в Европе, которая находится под прицелом Москвы», - подчеркнул Петр Порошенко.

«Я бы хотел повезти Сальвини (министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини - ред.) на Донбасс, чтобы показать ему школы и рынки после российских бомбардировок. Погибших детей, а также детей-сирот, военных вдов и разрушенные города. И я уверен, что тогда он бы понял насколько нужны санкции против Москвы», - также добавил Президент.

«На самом деле, боюсь, что ваш министр внутренних дел не знает о глубокой трагедии, которую, по вине Кремля, переживает Украина», - отметил Глава государства.

Он подчеркнул, что ценности всегда важнее денег и лучше выполнять собственные обязательства перед ЕС, чем делать бизнес с Россией.

Президент отметил, что Украина уже четыре года является объектом российской агрессии, «когда российские солдаты на нашей территории убивают наших солдат и наших мирных граждан».

«Такое грубое нарушение международного права, которое уже привело к одиннадцати тысячам погибших, должно вызвать протест у любого политика, который себя уважает. Я бы мог также рассказать Сальвини об ужасных условиях, в которых находятся украинские заключенные в российских тюрьмах, или о преследовании 350 тис крымских татар, которые не приняли российсике паспорта после незаконной аннексии со стороны Москвы», - отметил Президент Украины.

Президент заметил: «Путин - только император, который хочет присоединить мою страну, даже не спрашивая мнение наших людей. Представим, что завтра он захочет сделать то же самое с Сардинией. Может организовать фальшивый референдум и заявить, что остров вдруг стал российским. Каждый итальянец начал бы борьбу, чтобы получить его обратно и, конечно же получил бы поддержку всего мира. Так же и я жду, чтобы все, включая Италию, боролись против российской военной оккупации моей страны».

Глава государства также подчеркнул важность экономических ограничительных санкций против страны-агрессора, напрямую связанные с выполнением Минских договоренностей.

«На самом деле, экономические санкции до сих пор являются действенными, потому что, несмотря на рост цены на газ, российская экономика в состоянии стагнации, а покупательная способность россиян падает. Пока эти санкции не являются наказанием, а лишь механизмом, чтобы держать РФ за столом переговоров, целью которых является возвращение Украине оккупированных территорий», - сказал Петр Порошенко и добавил, что с учетом амбиций Путина все европейские государства должны позаботиться о защите своей национальной безопасности.

Источник: president.gov.ua

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