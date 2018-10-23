На Донбассе за месяц погибли от взрывов мин пятеро мирных жителей

Ситуацию на Донбассе обсуждали на встрече командования Объединённых сил с Чрезвычайным и полномочным послом США в Украине Мари Йованович.

Как рассказал послу командующий Объединённых сил Сергей Наев, противник продолжает обстреливать населённые пункты, в том числе из тяжёлого вооружения. С начала операции Объединённых сил зафиксировали порядка 60 обстрелов, в результате которых погибли пятеро мирных жителей, ранения получили ещё 10.

Также, по словам Наева, за последний месяц мирные жители чаще гибли или получали травмы, подорвавшись на минах на неподконтрольной территории.

«В результате подрыва на вражеских минах погибло пятеро гражданских лиц, трое из которых — дети, ещё один мальчик тяжело ранен», — рассказал командующий.

Один из таких инцидентов произошёл 18 октября в Попаснянском районе Луганской области. По предварительным данным, пострадали 46-летняя женщина и 45-летний мужчина из Золотого-5.

«Они пытались выяснить причину отсутствия света в своём доме. Для этого им было необходимо выключить рубильник в трансформаторной будке, расположенной у поста военнослужащих в Золотом-4. Через некоторое время после того, как военные пропустили указанных лиц, они услышали, как раздался взрыв, похожий на разрыв гранаты или противопехотной мины», — рассказали в прокуратуре Луганской области.

Правоохранители начали расследование по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт).

МедиаПорт: Новости Харькова и Украины