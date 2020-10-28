На Донеччині пройшли тренування з виявлення та знищення ворожих БПЛА

На базі одного з зенітних ракетних дивізіонів, що виконує завдання в оперативно-тактичному угрупованні «Схід», відбулися інструкторсько-методичні заняття з начальниками протиповітряної оборони бригад та командирами зенітних ракетно-артилерійських дивізіонів.

У ході занять військовослужбовці тренувалися виявляти та знищувати реальні та імітовані повітряні цілі. До заходу бойової підготовки залучалися розрахунки зі штатними засобами ураження.

За легендою, постом візуального спостереження виявлено БПЛА противника, після чого чергові сили та засоби протиповітряної оборони були приведені в бойову готовність. Зокрема, мобільна вогнева група у складі двох зенітних ракетних комплексів «Оса» та розрахунку ЗПУ-1 висунулись на тимчасові стартові позиції. Після чого радіолокаційною станцією ЗРК «Оса» було здійснено пошук та виявлення повітряної цілі з її подальшим умовним знищенням.

За словами керівника занять, розрахунки діяли професійно та впевнено, цілі, які були поставленні — досягнуті у повному обсязі. Особовий склад підрозділів та частин ППО готовий до виконання завдань за призначенням.

Пресгрупа ОТУ «Схід»

Источник: mil.gov.ua

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