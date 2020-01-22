На екскурсію в Музей АТО у Дніпрі можна сходити віртуально, - радник прем'єра Голик

За три роки роботи Музею АТО в Дніпрі його відвідали майже 400 тисяч осіб, а тепер екскурсія музеєм стала доступною і віртуально

Про це повідомив у Facebook радник прем'єр-міністра України Юрій Голик.

"На третю річницю відкриття ми презентуємо екскурсію у форматі 3D. Тепер будь-яка людина в Україні і світі зможе відвідати його", - розповів Голик.

За його словами, багато речей для музею робилися безкоштовно людьми, яким не однаково. Так і це відео було зроблено фотографом Дмитром Малишевим, який чотири роки тому зробив перший 3D фото тур по музею.

"За тридцять хвилин неможливо розповісти все про такий масштабний комплекс. Обов'язково приїдьте до Дніпра і відвідайте Музей АТО", - додав при цьому радник прем'єра.

Музей АТО відчинив свої двері 23 січня 2017 року. Ініціаторами його створення стали самі учасники АТО і волонтери. Музей складається з чотирьох зон окремого емоційного сприйняття: вуличної експозиції, основного виставкового залу, залу Світлої Пам'яті Героїв Дніпропетровщини, які поклали життя за мирне небо над Україною, і панорамного кінотеатру з унікальним фільмом у форматі 360 градусів.

Нагадаємо, у 2019 році вийшла книга Юрія Голика "Безкінечність не для слабаків". У ній, зокрема, колишній радник голови ДнепрОДА Іван Начовний розповів, як з'явилася ідея створення Музею АТО. За його словами, Юрій Голик знайшов фінансування для цього проекту.

Источник: espreso.tv

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