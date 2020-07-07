На "Электротяжмаш" назначили вр.и.о. директора

Алексей Бунеску на период с 30 июня по 23 августа назначен временно исполняющим обязанности генерального директора будет ГП "Электротяжмаш".

Об этом сообщили в пресс-службе завода со ссылкой на приказ Фонда госимущества от 30 июня.

Бунеску работает на "Электротяжмаше" с 11 июня 2020 г. в должности директора по стратегии и маркетингу.

Справка SQ. По данным пресс-службы завода, 22 июня временно исполняющий обязанности генерального директора ГП "Завод "Электротяжмаш" Виктор Бусько обратился в Фонд государственного имущества Украины с просьбой отстранить его от занимаемой должности до завершения расследования прокуратуры.

Напомним, топ-менеджеру ГП "Завод "Электротяжмаш" сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 УК Украины (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия), а также одному из директоров - в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 191 УК Украины (растрата чужого имущества должностным лицом путем злоупотребления своим служебным положением, совершенное в крупном размере).

По информации прокурора области Александра Фильчаков, в ходе досудебного расследования установлено, что ГП "Завод "Электротяжмаш" и предприятие из Лондона заключили договор на поставку оборудования. В период с декабря 2019-го по апрель 2020-го один из директоров этого предприятия, согласовывая поставки тягового агрегата, достоверно знал, что его плановая себестоимость и фактическая стоимость производства - выше цены продажи. Установлено, что конечным грузополучателем является Брянский машиностроительный завод, который является крупнейшим производителем маневровых и магистральных тепловозов в Российской Федерации. Общая сумма ущерба, нанесенного предприятию, составляет почти 1 млн 200 тыс.грн.

Источник: sq.com.ua

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